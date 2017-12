Bola to veda, nie šou, trvá na svojom Felixov tím

Kittinger: Felix bol lietajúce laboratórium

Osemdesiatštyriročný veterán si po rokoch opäť užíva popularitu. Aj on verí, že Felix neskákal iba pre rekord.

Vybral si vás ako operátora Felix osobne?

Od začiatku sme v tíme mali jasnú predstavu, že s ním počas zoskoku budem komunikovať ja. Vedel som presne ako sa cíti – veď som to sám zažil. Ale že by Felix doslova povedal – to je muž, ktorého chcem, to sa musíte spýtať jeho.

V čom sa líšili vaše skoky?

Ja som skákal s úplne inou technikou a len s niekoľkými filmovými kamerami. Veda odvtedy veľmi pokročila. Felix bol na rozdiel odo mňa doslova lietajúce laboratórium. Jeho zoskok bol oveľa lepšie zdokumentovaný a tým pádom aj využiteľný pre vedu.

Ako ste s Felixom konzultovali nebezpečnú rotáciu?

Strávili sme debatou o nej veľa času. Keď som počas svojho prvého skoku začal rotovať, takmer ma to zabilo. Stratil som vedomie, až pokým sa mi neotvoril padák. Ale existuje viacero fínt, ako pád ovplyvniť pomocou rúk či nôh. Felix to zvládol bravúrne. Kým ja som mal dovtedy len niečo cez tridsať zoskokov, on ich má koľko? Tisícšesťsto? Je to profesionál.

mir