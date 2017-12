eTel dokončil akvizíciu rakúskej firmy RSL COM

Írska spoločnosť odkúpila RSL COM od jej americkej materskej spoločnosti RSL Communications Limited

14. jún 2001 o 19:13 SITA

PRAHA/DUBLIN 14. júna (SITA, ČIA) - Ukončenie akvizície spoločnosti RSL COM Austria AG vo štvrtok oficiálne oznámil írsky telekomunikačný operátor eTel Group, ktorý má zastúpenie aj na Slovensku. "Tretieho najväčšieho rakúskeho telekomunikačného operátora sme kúpili od jeho materskej spoločnosti RSL Communications Limited z USA," informoval generálny riaditeľ eTel Group Sean Melly. Obidve strany sa dohodli, že finančný objem transakcie nezverejnia.

RSL COM Austria AG poskytuje dátové, internetové a hlasové služby v Rakúsku pre viac ako 10 tis. firemných zákazníkov. Výnosy tejto spoločnosti vlani dosiahli 51 mil. EUR. "Rakúsko je regionálnym sídlom pre firmy pôsobiace v strednej Európe. Nielenže do Rakúska smeruje 25 % hovorov našich klientov, ale v súčasnosti môžeme dokonca vybudovať alternatívnu cestu do našej ústredne vo Frankfurte," dodal Melly.

Spoločnosť eTel Group bola založená v júni 1999 v írskom Dubline. Akvizíciou rozširuje eTel Group svoje pôsobenie do piateho európskeho štátu a zvyšuje tak počet svojich zamestnancov na 225 ľudí. Doteraz spoločnosť pôsobila okrem ČR i v Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.