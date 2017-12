Počítač vyrobil krásne písmená. Pozrite sa

Stroj dokáže vyrobiť pekné fonty, ako znie elektronická hudba z papiera aj zbierka módnych ohavností. Pozrite si náš výber naj vecí na internete.

27. okt 2012 o 10:00 Ivana Drobná

Dyskograf

Dyskograf je čítačka grafických diskov. Ako uvidíte na videu, na papier sa kontrastne zaznačujú rôzne objekty, ktoré čítačka vyhodnotí v podstate ako notový záznam a vydáva následne príslušné zvuky. Nás by iste bavilo nakresliť tam nejaký obrázok a zistiť ako znie. Išlo by ale asi skôr o noiz, než takýto príjemný minimal.

Urobte si úľ

Nie sme si istí, do akej miery je praktické „ukecať" včely, aby robili med priamo v pohároch, ale vraj je prinajmenšom zábavné sa na to pozerať. Návod, ako si urobiť vlastný úľ, nájdete tu.

Fonty

Ako to vyzerá, keď druh písma, čiže font vytvorí počítač na základe algoritmu?

Lotusdome

Má to 4x2 metre. Je to posiate stovkami malých ultraľahkých hliníkových kvetov, senzorov a lámp ovládaných softvérom. Volá sa to Lotusdome. Táto inštalácia sa nachádza v Lille, francúzskom mestečku, konkrétne v kostole Svätej Márie Magdalény zo 17 storočia.

Šnúrkodržiak

V princípe to je iba kus drôtu v gume. Ale keď sa tomu dá takýto priateľský vzhľad, o to viac človek ocení takéhoto malého pomocníka. Napríklad na držanie slúchadiel.

Zbierka ohavnosti

Tiež sa niekedy zastavíte pri výklade obchodu s oblečením a potom ešte pol hodinu uvažujete, kto si také niečo môže na seba vziať? Existuje blog, ktorý ohavnosti a módne výstrelky zbiera.