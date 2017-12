Dajte si pozor, smartfóny nie sú bezpečné

O bezpečnosť smartfónov sa stará len zlomok Slovákov, pričom môžu obsahovať viac osobných informácií ako bežné počítače.

23. okt 2012 o 23:11 Matúš Paculík

HANNOVER, BRATISLAVA. Ak používate smartfón či tablet s operačným systémom Android a máte v ňom najrôznejšie aplikácie, vaše osobné údaje môžu byť ohrozené.

V tisícke aplikácií nechali programátori chyby, ktoré zľahčujú krádež vašich kontaktov, esemesiek, bankových dát či prihlasovacích údajov na sociálne siete.

Ukázala to štúdia nemeckých výskumníkov, ktorí preverovali spolu vyše 13-tisíc aplikácií. Medzi nimi boli aj populárne programy, každý z nich si stiahlo 10 až 50 miliónov ľudí. Ich mená výskumníci zatiaľ nepovedali.

Bankové účty aj Facebook

Čo kradnú platobné údaje z kreditných kariet American Express a Diners Club, údaje z PayPal, citlivé info o bankových aplikáciách, ktoré sú populárne aj na Slovensku, prihlasovacie dáta na Facebook, Twitter či Google.

Výskumníci z univerzity v Marburgu tvrdia, že sa im z množstva Android aplikácií podarilo získať informácie o bankových účtoch, platobných službách PayPal, American Express či prihlasovacie údaje na sociálne siete a do e-mailovej schránky.

Vinu nesú z veľkej časti vývojári, ktorých chyby a podceňovanie bezpečnosti vedia útočníci využiť. Android zle naprogramované aplikácie sám neochráni.

Antivírusová firma Eset už dva roky zaznamenáva vzostup výskytu škodlivého kódu pre smartfóny. Najčastejšie ide o červy či vírusy pre systém Android. Podvodníkov na ňom priťahuje jeho masové rozšírenie.

Prvý škodlivý softvér pre Android sa objavil predvlani, na prémiové čísla posielal esemesky. Peniaze inkasovali kyberkriminálnici.

Dnes podvodníkov zaujímajú bankové aplikácie a kradnutie webovej identity.

Bezpečnosť neriešime

Vírusy určené pôvodne pre počítače upravujú, aby vedeli napadnúť smartfóny a tablety.

Podvodníci totiž nasadli na vlnu popularity mobilných zariadení, ktoré ľudia používajú namiesto počítačov, pričom sa k nim správajú menej zodpovedne.

Aj keď ľudia majú podľa prieskumu antivírusovej spoločnosti AVG najväčší strach o krádež online identity, peňazí či prihlasovacích údajov na sociálne siete či do schránky, len každý ôsmy Slovák sa stará o bezpečnosť svojho tabletu či smartfónu.

Na počítačoch používa antivírus asi 60 percent opýtaných, väčšina sa podľa AVG nestará o jeho aktualizáciu.

Overené aplikácie

Predísť vybieleniu bankového účtu či krádeži identity dokážete aj sami – rozumným správaním.

Smartfón by sa nemal pripájať do neznámych, verejne prístupných Wi-Fi sietí. Útočníkom umožnia zachytiť komunikáciu zariadenia so serverom a v ohrození sú aj údaje posielané nezabezpečenými aplikáciami.

Nikdy neinštalujte aplikácie a hry získané mimo oficiálnych obchodov, ako sú Google Play, Apple App Store či Windows Marketplace. Na web totiž podvodníci dávajú aj pôvodne platené hry a programy, no „obohatia“ ich o škodlivý kód.

Pre mobilné zariadenia sú dostupné antivírusy od renomovaných spoločností. Tie dokážu smartfón a tablet ochrániť nielen pred vírusmi, ale aj pred krádežou osobných údajov. Prípadne dokážu páchateľa aj vystopovať.