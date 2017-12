Webkamery sa prispôsobujú televízorom

Širokouhlý objektív, HD senzor a diaľkový ovládač prinášajú komfort, ktorý pri počítačoch chýbal.

23. okt 2012 o 10:40 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Televízory so „smart“ výbavou pritlačili výrobcov webkamier k inováciám. Videotelefonovanie z pohovky obývačky nastolilo nový štandard, ktorý by sa mohol stať samozrejmosťou aj pri počítačoch.

Jednoduché webkamery nedokážu zaistiť dostatok komfortu pre rodinné videotelefonáty cez Skype. Kamera svojou optikou neobsiahne viac členov domácnosti a obraz je pri slabom osvetlení v miestnosti zašumený a chýba mu pestrosť farieb.

Doposiaľ sa výrobcovia webkamier sústreďovali viac na softvér, než na samotný hardvér. Úpravami obrazu a tónovaním farieb podľa pokožky sa snažili upraviť slabý výstup zo snímacieho čipu tak, aby vyzeral lepšie. Teraz siahajú po novom hardvéri.

Výrobcovia zareagovali na dopyt spotrebiteľov a prispôsobili svoje webkamery novým požiadavkám. Vybavili ich širokouhlými objektívmi a senzormi s vysokým rozlíšením, ktoré snímajú kvalitný obraz aj pri slabšom osvetlení. Bežnou výbavou je aj viacero mikrofónov, ktoré pomáhajú oddeliť ruch okolia od hlasu pri telefonovaní.

„Nejde iba o počet pixelov. Je to o schopnosti rozoznávať na tvári gestá. Mozog je zvyknutý na tento druh informácie,“ povedal Clifford I. Nass, profesor zo Stanfordu.

K výbave pribudol aj jednoduchý diaľkový ovládač, ktorým je možné upraviť zobrazovanú časť obrazu. To prispelo k vyššiemu komfortu pri telefonovaní pred televíznou obrazovkou.

Kamery určené pre nové televízory stoja v priemere 200 dolárov, nie je však vylúčené, že ich výrobcovia s drobnými úpravami neponúknu aj pre počítače.

Upozornil na to denník New York Times.