Briti vyrobili benzín zo vzduchu

Nová metóda spotrebúva oxid uhličitý, čím znižuje skleníkové plyny.

19. okt 2012 o 19:30 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Môže to byť len veľká bublina, ale aj revolučná správa. Britská spoločnosť Air Fuel Synthesis údajne vyrobila benzín, ktorý sa dá použiť v bežných autách, zo vzduchu.

Výsledky svojho dvojročného projektu predstavila tento týždeň na jednej konferencii a informovali o nich britské médiá.

Malá firma z mesta Stocton­on­Tees na severe Anglicka na výrobu benzínu potrebovala iba vzduch a elektrickú energiu. Kľúčové je získanie oxidu uhličitého zo vzduchu.

Ten spolu s vodíkom z vody vytvorí metanol, ktorý rafinujú na benzín. Briti ako prví ukázali, že tieto metódy sa môžu uplatniť v priemysle.

Zelená technológia

Svojím výskumom firma už presvedčila nezávislý britský Inštitút strojných inžinierov.

„Znie to príliš dobre, aby to bola pravda, ale je to pravda,“ povedal Tim Fox na stránke inštitútu.

Ak by sa výroba benzínu zo vzduchu ukázala ako finančne efektívna, mala by viacero výhod.

Fakty Ako to funguje Vzduch sa zmieša s hydroxidom sodným, pomocou elektriny takto vyrobia čistý oxid uhličitý.

Zo vzduchu sa získa aj voda, z ktorej získajú vodík .

Ten reaguje s oxidom uhličitým a vznikne metanol, ktorý neskôr rafinujú na benzín.

Mohla by časom nahradiť klasický benzín z ropy, ak sa zníži počet ložísk a stúpne jej cena. Má však aj ekologický zmysel.

Tento proces fakticky recykluje oxid uhličitý, ktorý je skleníkovým plynom a podľa vedcov sa podieľa na súčasnej klimatickej zmene. Ten vzniká aj spaľovaním benzínov.

Pri výrobe benzínu zo vzduchu sa však práve oxid uhličitý spotrebúva.

Ak sa pri výrobe použije elektrina z obnoviteľných zdrojov (a odmyslíme si „uhlíkové“ náklady pri výstavbe veternej či slnečnej elektrárne), je výroba tohto paliva uhlíkovo neutrálna.

Problémom zatiaľ zostáva efektívnosť. Spoločnosť na ukážku zatiaľ vytvorila iba päť litrov takéhoto benzínu za necelé tri mesiace.

Celý dvojročný projekt stál 1,1 milióna libier (1,35 milióna eur). Peniaze im dodali anonymní filantropi.

Idú stavať továreň

O dva roky plánujú začať vyrábať benzín na komerčné účely a produkovať tonu paliva denne. „Sme teraz pripravení postaviť prvú klasickú továreň na výrobu uhlíkovo neutrálneho benzínu,“ citovala stránka spoločnosti jej šéfa Davida Stilla.

Práve to, či sa im podarí znížiť cenu výroby, je kľúčové pri úspechu takejto produkcie benzínu.

„Dôležitý je pomer medzi energiou pri vstupe a pri výstupe. Ak nedokážete predať tento projekt za cenu, ktorá je dostupná, je to iba fantázia,“ povedal pre BBC jeho vedecký redaktor Tom Fielden.