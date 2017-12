Objektív: Zem sa kedysi krútila rýchlejšie

Mesiac je predsa len zvyškom po divokej vesmírnej zrážke. Platí to, ak deň kedysi trval iba pár hodín.

19. okt 2012 o 15:14 Tomáš Prokopčák, Fahad Sulehria, tp

Pôvodná hypotéza nie je nová. Náš Mesiac mal vzniknúť po zrážke medzi Zemou a objektom veľkým asi ako dnešná planéta Mars. Z vyvrhnutej hmoty sa napokon na našej obežnej dráhe vyformoval Mesiac.

Chemické zloženie oboch objektov však akosi nesúhlasilo s tým, aké predpovedali modely. To by znamenalo, že pôvodná hypotéza nemá pravdu.

Teraz ju však zachránili nové simulácie. Ak by platilo, že Zem sa pred miliardami rokov krútila podstatne rýchlejšie a deň by trval iba pár hodín, zistené chemické zloženie by podľa Matija Cuka zo SETI sedelo s pôvodnou impaktnou hypotézou.