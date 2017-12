Čiarové kódy môže nahradiť zvuk, ktorý človek nepočuje

Zvukový signál prebudí mobil bez toho, aby ste ho zaznamenali svojimi ušami.

19. okt 2012 o 8:29 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Započúvate sa do skladby v hudobnom éteri a váš mobil vám na displeji zobrazí informácie o interpretovi a jeho novom albume. Vo vysielaní zachytil zvukový kód, ktorý je pre ľudské ucho nepostrehnuteľný.

Nová technológia môže podstatne zmeniť spôsob, akým reagujú mobily a tablety na dianie okolo sveta. Dvojica vývojárov z Británie vyvinula zvukovú alternatívu k čiarovým kódom.

Pre človeka sú nepočuteľné, digitálne zariadenia ich však zachytia aj v extrémnych podmienkach. Neskreslí ich kompresia videa na YouTube ani hlasitý krik fanúšikov pod tribúnou rozbesnej kapely.

Nie je tomu dávno, čo ich funkčnosť preverovala britská BBC vo svojom satelitnom vysielaní. Fungovali bezchybne.

QR kódy, ktoré je potrebné snímať kamerou fotoaparátu, vyžadujú pozornosť človeka. Akustické kódy môže mobil spracovať sám.

Môžu byť súčasťou vysielania rádia a televízií, môžu byť obsiahnuté vo filmových tituloch, vysielať ich možno priamo na živých koncertoch. Bez toho, aby prerušili hlavnú zvukovú stopu.

Ich tvorcovia vidia mnoho príležitostí, kde by sa mohli stať súčasťou marketingu. Cez štandardné ozvučenie by ich mohli vysielať predajne, reklamné pútače, zastávky hromadnej dopravy, alebo by sa mohli stať súčasťou akéhokoľvek druhu reklám.

Aplikáciu s názvom UntapTV využívajúcu technológiu zvukových kódov otestovali tvorcovia aj na živom koncerte, ktorý nebol posledným svojho druhu.

Zistili, že fanúšikovia si otvorili aplikáciu v priemere 10-krát za koncert a strávili pri jej používaní 12 minút.

Informovala o tom agentúra Reuters.