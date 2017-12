Náš sused Alfa Centauri má planétu

Astronómovia objavili neznáme teleso pri nám najbližšom hviezdnom systéme.

17. okt 2012 o 18:10 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to náš najbližší vesmírny sused. Keby ste dnes tým smerom vyslali nejaký signál, dorazí tam zhruba o štyri roky, čo je na kozmické pomery vlastne maličký kúsok.

Napriek tomu až teraz vedci zistili, že pri neďalekých hviezdach Alfa Centauri krúži planéta. Svojou veľkosťou sa podobá na Zem, no je tam príliš teplo a rok tam trvá len zhruba tri a pol dňa. O živote na jej povrchu preto ani nemá zmysel uvažovať.

Náš exosused

Alfa Centauri je zvláštny systém. V skutočnosti to je trojica sĺnk, pričom najmenšie Proxima Centauri je nám najbližšie.

Astronómovia teraz vďaka drobným záchvevom zistili, že exoplanéta krúži okolo oranžovej hviezdy Alfa Centauri B. Paradoxom je, že aj keď dnes poznáme viac než osemsto exoplanét, tú pri nám najbližších hviezdach vedci objavili až teraz.

Odborníci tvrdia, že problémom je komplikovaný systém, v ktorom planéta jestvuje. Už to, že vôbec existuje, ich prekvapilo - aj keď platí, že sama planéta nie je svojimi vlastnosťami výnimočná.

„Alfa Centauri B je samozrejme veľmi špeciálny prípad - je to predsa náš sused odvedľa,“ hovorí pre BBC Stéphane Udry, spoluautor štúdie v magazíne Nature.

„No aj keď objav je úplne normálny medzi všetkými tými ostatnými objavmi, je dôležitým, keďže planéta má nízku hmotnosť a je našim susedom.“

Rozhýbala hviezdu

Astronómovia pri pátraní po prípadnej exoplanéte použili techniku, ktorá sleduje drobné výkyvy v pohybe hviezd. Všimli si, že planéta rozkmitá svoju hviezdu asi o päťdesiat centimetrov za sekundu. Ak by bola v podobnej vzdialenosti ako Zem od Slnka, bolo by to iba deväť centimetrov.

Niektorí vedci sa domnievajú, že v neďalekom planetárnom systéme by mohli krúžiť aj ďalšie zaujímavé telesá. Dokonca aj v takzvanej obývateľnej zóne, kde by teoreticky mohli jestvovať podmienky vhodné na život.

Relatívna blízkosť sústavy pritom zároveň oživila špekulácie, či sa ľudstvo raz k planétam pri iných hviezdach nevyberie.