Kaspersky Lab vyvíja bezpečný operačný systém

Nový operačný systém bude navrhnutý tak, aby v ňom žiadny škodlivý kód nebežal nepovšimnutý. Bude prvý svojho druhu.

17. okt 2012 o 9:15 Milan Gigel

MASSACHUSETTS, BRATISLAVA. Výrobca antivírusových a bezpečnostných softvérov - firma Kaspersky Lab - pracuje na bezpečnom operačnom systéme s pracovným označením KL OS.

Bezpečnostnými prvkami bude pretkaný do najväčšej hĺbky, aby útočníci zostali bezradnými.

Určený bude pre špecializované použitie tam, kde počítače zabezpečujú dohľad nad kľúčovými úlohami.

Presadiť by sa mohol v jadrových elektrárňach, riadiacich systémoch či telekomunikačných službách. Všade tam, kde je bezpečnosť a nepretržitosť prevádzky kľúčová.

„KS OL je úzko špecializovaný systém pre špecifické použitie. Nezahráte si na ňom hru Half-Life, neupravíte svoje videá z dovolenky a ani s ním nebudete z klebetiť v sociálnych sieťach“ – povedal zástupca spoločnosti.

Problémom dnešných operačných systémov nie je to, že do nich útočník so svojim kódom prenikne. Nebezpečné sú tým, že používateľ ani operačný systém prienik neodhalí a útočník môže mať kontrolu nad počítačom celé roky. Bez toho, aby ktosi tušil že sa niečo deje.

Rozpracovaný systém je navrhnutý tak, aby odmietol spúšťanie akéhokoľvek neautorizovaného kódu bez ohľadu na to, či sa do počítača dostal s vedomím používateľa alebo bez neho. Jednoducho sa nespustí.

Počítače už nie sú iba písacími strojmi. Pomáhajú pri riadení všetkého čo je okolo nás. Stačí málo a zlyhávajú systémy, na ktoré sa spoliehame. Či už ide o riadenie premávky, telekomunikácie, stroje alebo bezpečnostné prvky.

Upozornil na to magazín PC Mag.