Amazon možno začne vyrábať vlastné čipy

Amazon rokuje s firmou Texas Instruments o odkúpení jej divízie mobilných čipov.

15. okt 2012 o 11:05 Milan Gigel

TEL AVIV, BRATISLAVA. Najväčší internetový predajca Amazon.com sa dohaduje s výrobcom čipov Texas Instruments o odkúpení jeho divízie mobilných čipov. Tvrdia to izraelské finančné noviny Calcalist.

Nedávno Texas Instruments oznámil, že prehodnocuje svoje pôsobenie v mobilnom sektore. Svoje aktivity chce sústrediť na výrobu čipov pre priemyselné použitie a fotografiu, kde možno dosiahnuť vyššie výnosy a zisky. Firme chýba pri mobilných čipoch obchodný model, ktorý by jej zaistil zisk.

Amazon by sa však mohol stať silným hráčom, ktorý dokáže postaviť divíziu mobilných čipov na nohy. Firma zaznamenáva dlhodobý úspech so svojimi tabletmi a predáva ich s nízkou cenou pokrývajúcou iba náklady.

Zarába na tom, že v rukách zákazníkov sa zariadenia menia na predajné automaty. Sú nástrojom na kúpu digitálneho obsahu, ktorý firme generuje rozsiahle tržby. V tabletoch sú použité práve čipy od Texas Instruments.

Ak by sa Amazon pokúsil zúročiť svoje skúsenosti aj v segmente smartfónov, nemuselo by to dopadnúť zle. Nie je vylúčené, že by ohrozil tržby firiem Apple a Samsung.

Analytici však k situácii pristupujú opatrne. Nie sú si istí tým, či by sa Amazon chcel priamo zúčastňovať na vývoji a výrobe. Špekulácie zatiaľ žiadna z firiem nepotvrdila.

Informovala o tom agentúra Reuters.