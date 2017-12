Felix letel z výšky 39 kilometrov rýchlejšie ako zvuk

Rakúšan Felix Baumgartner dosiahol rýchlosť viac ako 1170 kilometrov za hodinu. Zoskok prežil bez zranení.

14. okt 2012 o 10:07 Tomáš Vasilko, Tomáš Vasilko, sme.sk, tasr

Rakúsky extrémny športovec Felix Baumgartner zoskočil z výšky 39 kilometrov a podaril sa mu tak najvyšší a zrejme aj najrýchlejší voľný pád v histórii. Pôvodne plánovaná výška bola okolo 37 kilometrov.

Ako prvý človek prekonal rýchlosť zvuku.

Po 2,5 hodine, krátko pred 20.00 h, prestal balón stúpať. O štyri minúty neskôr Baumgartner otvoril dvere na tlakovej kapsuli, odpojil sa od podporných systémov a postavil sa na plošinu, z ktorej o 20.08 h skočil.

O 20.12 h, po 4 minútach a 22 sekundách voľného pádu (neoficiálny údaj), sa mu otvoril padák. Dovtedy padal miestami odhadovanou rýchlosťou asi 1200 km/h.

O 20.17 h SELČ Baumgartner dosadol na zem. Rakúšan zoskokom vytvoril štyri rekordy:

najvyšší let balónom plneným héliom s posádkou (prekonal výšku 34 668 metrov, ktorú v roku 1961 dosiahli Victor Prather a Malcom Ross),

najvyšší zoskok padákom (Joe Kittinger, Baumgartnerov mentor, skočil v roku 1960 z výšky 31 333 metrov),

prvé prekonanie rýchlosti zvuku človekom,

najdlhší voľný pád (podľa neoficiálnych odhadov však toto nedosiahol).

Baumgartnerov pokus už dvakrát odložili pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Skokan sa naň pripravoval päť rokov.

Či Baumgartner skutočne prekonal rýchlosť zvuku však bude známe až o niekoľko dní neskôr po vyhodnotení meraní. Rakúšan opakovanie zdôrazňoval, že mu ide o získanie významných vedeckých poznatkov pre vesmírne projekty. Prínos zoskoku je však medzi vedcami sporný.

Náklady na zoskok sa odhadujú na približne 50 miliónov eur, no sponzor Red Bull sa k nim oficiálne nevyjadril. Len prínos reklamného "cirkusu" okolo akcie prenášanej internetom do celého sveta sa však odhaduje na stovky miliónov eur. Na stránke You Tube sledovalo zoskok viac ako osem miliónov používateľov, čo 16-krát prekonalo doterajší rekord.

20:20 Odvážny Rakúšan už dáva prvé interview.

20:17 Felix Baumgartner je na zemi. Zdravý a šťastný.

20:11 Otvoril sa mu padák. Potlesk v Roswelli.

20:11 Obrovské nadšenie v Roswelli v Novom Mexiku. Felix Baumgartner to dokázal. Za asi 40 sekúnd dosiahol rýchlosť vyššiu ako je rýchlosť zvuku v danom prostredí.



Padá voľným pádom aj naďalej. Padák by mal otvoriť asi vo výške 1500 metrov. Už nemá takú rýchlosť, brzdí ho vzduch.

20:07 Prekonal rýchlosť zvuku. Dosiahol rýchlosť 1179 kilometrov za hodinu.

20:06 Felix skočil!

20:06 Má kyslík iba na desať minút.

20:04 Baumgartner už sedí, čoskoro vyskočí.

20:03 Dvere sú otvorené. Felix, ideš.

20:02 "OK, som pripravený," povedal Baumgartner.

20:00 Rakúšana sleduje viac ako 30 kamier, z toho päť by mal mať Baumgartner pripevnených na skafandri.

19:59 Balón už stúpa oveľa pomalšie. Presiahol 39 kilometrov.

19:56 Felix znižuje tlak v kabíne aby mohol otvoriť poklop. Vonku je mínus 8,9 stupňov Celzia.

19:51 Felix postupuje krok po kroku. Za chvíľu by mal otvoriť poklop kabíny.

19:45 Felix musí najskôr znížiť tlak v kabíne, aby mnoho bezpečne otvoriť dvere. Medzitým balón vystúpil až na 38 kilometrov. Aj pri minulých pokusných skokoch však vyskočil vo vyššej výške, ako mal pôvodne v pláne.

19:42 Všetci už čakajú, kedy skočí. Vyzerá to, že sa na zoskok pripravuje.

19:41 Už je tam. Dosiahol výšku 37 kilometrov.

19:39 Felix za chvíľu dosiahne požadovanú výšku.

19:37 Vonku je asi mínus 18 stupňov Celzia.

19:34 Ešte tisíc metrov chýba Felixovi do potrebnej výšky 120-tisíc stôp teda necelých 37 kilometrov. Presne je to 36 576 metrov.

19:32 Prvý rekord prekonaný. Felix dosiahol viac ako 34,65 kilometrov a prekonal tak rekord v lete balónom v najvyššej výške. Už bolo na čase, ten rekord mal 51 rokov.

19:30 Aké to asi bude pre Felixa padať v stratosfére? Joe Kittinger na to spomínal ako na veľmi zvláštny pocit. Nemal pocit, že by padal, skôr ako keby sa vznášal vo vesmíre.

V stratosfére už takmer nie je žiaden vzduch, o ktorý by sa trel, a nemal ani žiaden predmet, na ktorom by videl svoju rýchlosť. Len balón nad ním vyzeral akoby ho raketa vystrelila do vesmíru. Tento pocit sa, samozrejme, zmenil, keď sa dostal do nižšej atmosféry.

19:28 Felix by mal padať voľným pádom asi päť a pol minúty. Neskôr ho bude už brzdiť atmosféra, jeho rýchlosť by mala padnúť na asi 200 kilometrov za hodinu.

19:23 Pripomíname, čo sa bude diať po zoskoku. Keďže vo výške 37 kilometrov nie je takmer žiaden vzduch, nebude ho nič brzdiť. Rýchlosť zvuku by mal dosiahnuť za 40 sekúnd. S časom na večeru si to teda dobre premyslite.

19:22 Balón momentálne stúpa rýchlosťou asi štyri metre za sekundu.

19:19 Felix prekročil výšku 31 300 metrov, doterajší rekord zoskoku. Z tejto výšky pred 52 rokmi skočil Joe Kittinger, ktorý je v súčasnosti na zemi a radí Baumgartnerovi.

19:16 Teplota v stratosfére stúpa. Momentálne je vonku asi mínus 25 stupňov Celzia. Je to preto, že v stratosfére sa nachádza ozón, ktorý pohlcuje UV žiarenie, ktoré zohrieva stratosféru.

19:12 Felix sa pomaly blíži k hranici 29,6 kilometrov. Z tejto výšky skočil počas druhého pokusného skoku v júli tohto roku. Dosiahol pri ňom rýchlosť 864 kilometrov za hodinu.

19:07 Balón smeruje na severozápad. Čo je dobré, kebyže vetry zaženú balón na východ, Baumgartner by mohol pristávať blízko obývaných častí blízko Texasu, píše Daily Telegraph.

19:03 Sme vo výške 26,5 kilometra. Podľa komentátora prenosu je to najvyššia výška kde lietajú stroje - napríklad špionážne lietadlá alebo meteorologické balóny.

19:00 Felix letí k svojmu cieľu už hodinu a pol, prekročil 25 kilometrov.

18:50 Môžeme si zatiaľ niečo povedať o padákoch, ktoré má Felix k dispozícii. Celkovo ich má k dispozícii tri. Prvý, stabilizačný klzák, sa vypustí vtedy, ak krátko po skoku začne Rakúšan nekontrolovateľne rotovať. V tom prípade sa spustí automaticky.

Hlavný padák by si Felix mal otvoriť vo výške 1500 metrov nad Zemou. Ak sa niečo stane má v zálohe ešte rezervný padák. Ten by sa mal automaticky otvoriť, ak by padal prirýchlo (126 kilometrov za hodinu) vo výške 610 metrov. Ak všetko pôjde podľa plánu, Felixovi bude stačiť jeden padák.

18:45 Felix dosiahol výšku takmer 22 kilometrov. Z tejto výšky skočil v marci počas prvého skúšobného pokusu.

18:40 Ak sa dnes Baumgartner dostane do výšky 37 kilometrov, prekoná aj rekord v najvyššom lete v balóne. Súčasný rekord držia dvaja Američania Victor Prater a Malcolm Ross, ktorý v roku 1961 vzlietli do výšky 34,67 kilometrov. Po pristátí v Mexickom zálive sa však Victor Prater utopil.

18:36 Dnes sa v Novom Mexiku jeden rekord už prekonal. Balón, ktorý nesie hore Felixa, je najväčší balón v histórii, aký kedy niesol človeka.

18:32 Baumgartner je momentálne v polovici svojej cesty.

18:28 Felix sa pomaly približuje k výške takmer 22 kilometrov, z ktorej skočil počas prvého skúšobného pokusu v marci. Dosiahol rýchlosť 586 kilometrov za hodinu. A ak sme to doteraz nespomenuli, už sa nachádza v stratosfére.

18:15 Teplota vonku je mínus 65 stupňov Celzia. Balón prekročil 15 kilometrov.



18:12 Kittinger s Bauumgartnerom opäť kontrolujú parametre v kabíne aj vonku.

18:05 V kabíne je momentálne 15 stupňov Celzia, ale vonku je až mínus 54. V mieste skoku, vo výške 37 kilometrov, by však malo byť "iba" mínus 10. Je to preto, že v stratosfére sa nachádza ozón.

18:03 Balón sa momentálne nachádza vo výške v akej lietajú dopravné lietadlá.

17:59 Balón sa momentálne pohybuje rýchlosťou asi 100 kilometrov za hodinu.

17:56 Dnešný pokus prekonať prvýkrát rýchlosť zvuku voľným pádom vyšiel na pekné výročie. Práve 14. októbra 1947 prekonal Charles Yeager, americký pilot, po prvýkrát rýchlosť zvuku v lietadle. Dnes je teda presne 65 rokov, odkedy človek išiel rýchlejšie ako zvuk

17:53 Felix je už vyššie ako najvyšší vrch sveta Mount Everest.

17:47 Hore by mu to malo trvať ešte dve hodiny.

17:45 "Práve minuli výšku, v ktorej sa dá skákať voľným pádom bez kyslíka," povedal komentátor. Felix je vo výške 6300 metrov.

17:42 Baumgartner oznamuje Kittingerovi rôzne parametre, napríklad tlak či teplotu v kabíne.

17:38 "Všetko je skvelé, si na ceste do vesmíru," povedal Baumgartnerovi Joe Kittinger, ktorý drží doterajší rekord z roku 1960 a je jediným hlasom zo zeme, s ktorým je v spojení. Trošku preháňal, za hranicu vesmíru sa považuje asi 100 kilometrov nad zemou, Rakúšan sa pozrie iba do stratosféry.

17:35 Na obrazovke môžete sledovať výšku, v akej sa balón nachádza, aj teplotu vonku a vo vnútri kabíny. Za chvíľu klesne pod nulu.

17:32 To, čo nevyšlo v utorok, sa podarilo dnes. Pekným manévrom, keď sa žeriav s kabínou rozbehol pod nafúknutý balón, sa podarilo Felixovi Baumgartnerovi odštartovať. Čaká ho 37 kilometrov, z ktorých sa pokúsi voľným pádom dosiahnuť rýchlosť zvuku.

Cesta hore mu bude trvať asi dve a pol hodiny. Na unikajúci balón s kabínou sleduje aj Rakúšanova rodina a priatelia.

17:31 Štart sa vydaril.

17:13 Pred chvíľou začali napĺňať balón hélium. Malo by to trvať hodinu a 15 minút. Pozastavenie štartu pre počasie zrušili, píše na twitteri tím Red Bull Stratos.

16:42 Problémom zostávajú slabé vetry vo výške asi 200 metrov, čo je výška, kam bude siahať vrchol nafúknutého balóna. Ako povedal Robert Hager z misie pre Daily Telegraph, vánok sa pomaly upokojuje a "štart by mohol nastať počas hodinového okna od 18:00 stredoeurópskeho času".

Vzhľadom na utorkové zničenie prvého balóna je však tím veľmi opatrný a nič nesľubuje. Ako si všimol britský portál, často vo vyhláseniach používa slová ako "ak" a "nádej".

16:18 Balón s Felixom odštartuje najskôr o 18:00 stredoeurópskeho času. Najbližšia aktualizácia bude o 16:45.

16:01 Podľa odpočítavania sa štart nezačne skôr ako 17:15. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti naň však môže Felix čakať v kabíne ešte dlhšie.

15:45 Felix je už v kabíne v skafandri. Dýcha stopercentný kyslík, na tvári má kryt proti slnku, ktoré svieti do kabíny.

Balón však zatiaľ ešte nezačali napĺňať héliom a čakajú na bližšiu predpoveď poveternostnej situácie. Nafúknutie balóna trvá 45 minút až hodinu.

15:30 Felix už vošiel do kabíny.

15:23 Najnovšiu aktualizáciu môžeme čakať o 15:45 nášho času. Zatiaľ si môžeme povedať, že na štart pripravuje kabínu s balónom asi 12 až 15 ľudí, z toho menej ako 10 ľudí sa stará o balón.

Okrem Félixa sa po úspešnom skoku vráti na zem aj balón a kabína. Kabína sa odpojí od balóna a pomocou automatického padáka dopadne na zem (pri dopade počas skúšobného pokusu v lete sa mierne škodila).

Po vypustení hélia dopadne na zem aj balón.

14:18 Počasie opäť nepraje a fúka príliš silný vietor. Ďalší čas štartu určili na 16:45. Tím verí, že podmienky sa zlepšia.

13:48 Felix sa už oblieka do špeciálneho skafandra. Pracovníci začali s rozprestieraním balóna.

13:20 Vyzerá to tak, že štart sa odkladá o hodinu. Odpočítavanie momentálne ukazuje čas 2:10 do vypustenia balóna.

12:50 Odpočítavanie sa kráti a Felix už dorazil na miesto štartu.

12:25 Felix Baumgartner úspešne ukončil ukončil predletovú kontrolu.

10:30 Vítame vás pri priamom prenose z pokusu o zoskok voľným pádom z rekordnej výšky 37 kilometrov. To, čo sa v utorok Rakúšanovi Felixovi Baumgartnerovi nepodarilo, by mohlo vyjsť dnes.

Projekt Red Bull Stratos hlási, že pokojné vetry, ktoré potrebujú na štart obrovského balóna, by mali nad Roswellom v americkom Novom Mexiku viať práve v nedeľu ráno.

Práve silné vetry boli príčinou odloženia štartu v utorok. Silný poryv vetra o rýchlosti 40 kilometrov za hodinu vtedy pokrútil balón, ktorý má Felixa vyzdvihnúť do výšky 37 kilometrov.

Aby sa štart poradil musí viať len slabý vánok - maximálne tri až päť kilometrov za hodinu. Takisto musí byť jasno s dobrou viditeľnosťou (čo by však nemal byť problém).



Jediný rezervný balón

Vypustenie balóna je naplánované na 6:30 miestneho času, na Slovensku bude vtedy 14:30.

"Bude to o tom istom, ako v utorok - či bude fúkať vietor vo vrchnej výške balóna," povedal pre stránku projektu meteorológ misie Don Day.

Cesta do požadovanej výšky bude balónu trvať okolo dve a pol hodiny, následný skok iba pätnásť minút.

Balón, ktorý má hodnotu niekoľko stoviek tisíc dolárov, sa v utorok poškodil a nemôže sa znova použiť. Tím takisto stratil 60 až 70-tisíc dolárov v použitom héliu.

Misia má v zálohe už iba jeden rezervný balón, ktorý je po naplnení vysoký ako 55 poschodová budova a je tenký iba 0,02 milimetre. Tím si tak musí dávať dvakrát pozor, aby vietor nezničil aj tento balón.

Skokom zo stratosféry sa Felix Baumgartner pokúsi prekonať rýchlosť zvuku - ako vôbec prvý človek na svete bez pomoci stroja. Mohol by dosiahnuť rýchlosť 1110 kilometrov za hodinu.

Na tento pokus sa pripravuje niekoľko rokov. Tento rok už odskákal dva skúšobné pokusy z nižšej výšky.

V kontakte len s kamarátom

Ak nastúpi do kabíny, v ktorej ho majú vyniesť do potrebnej výšky, bude v kontakte iba s jednou osobou - jeho hrdinom z mladosti.

Joe Kittinger je americký pilot, ktorý drží v súčasnosti svetový rekord v rýchlosti voľného pádu aj vo výške zoskoku.

V roku 1960 skočil z výšky asi 31 kilometrov a dosiahol rýchlosť 988 kilometrov za hodinu, čo je len tesne pod rýchlosťou zvuku.

Práve on utešoval na pohľad sklamaného Felixa, ktorý v utorok už sedel v skafandri v kabíne a oznámenie o prerušení štartu najskôr chápal ako vtip.

"Treba byť trpezlivý. Ja som raz musel na štart čakať 30 dní a predsa som nešiel," povedal priekopník zoskokov voľným pádov zo stratosféry Kittinger.