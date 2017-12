Ten, čo dostal súkromníkov na vesmírnu stanicu

Občas mu hovoria aj mladší Steve Jobs. Elon Musk je však viac než vizionár a šikovný obchodník.

12. okt 2012 o 15:27 Tomáš Prokopčák

Miestnosť pripomína stredne veľkú kanceláriu. V otvorenom priestore, za niekoľkými radmi pracovných stolov sedí ani nie dvadsať inžinierov.

Napäto pozerajú do množstva počítačových monitorov a kontrolujú zložité grafy a čísla. Dozerá na nich podstatne väčšia miestnosť zaplnená desiatkami odborníkov z Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Zrazu sa spustí posledné odpočítavanie a štart dostal zelenú - toto je okamih, o ktorom teraz budú rozprávať dejiny kozmonautiky.

V rohu miestnosti sa však nad svojím počítačom usmieva jeden človek. Okrem svojich príspevkov na sociálnej sieti Twitter sa do samotnej činnosti príliš nezapája. Bude to však práve on, čo krátko po lenivom, no burácajúcom štarte nosnej rakety začne prijímať prvé gratulácie.

Štyridsaťjedenročný miliardár Elon Musk, trochu vizionár a určite šikovný obchodník práve vďaka svojej firme SpaceX dostal do kozmu vôbec prvú súkromnú vesmírnu misiu. Kozmická loď Dragon letí aj spolu s nákladom k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS a o niekoľko dní sa plná odpadkov i ukončených experimentov vráti späť na Zem.

Milión testov

Fakty Firmy Elona Muska PayPal: platobný systém, ktorý umožňuje vykonávať relatívne bezpečné platby na internete. Spoločnosť kúpila firma eBay.

platobný systém, ktorý umožňuje vykonávať relatívne bezpečné platby na internete. Spoločnosť kúpila firma eBay. SpaceX: firma, ktorá sa zameriava na vývoj vesmírnych technológií od nosných systémov až po kozmické lode. Stala sa prvou súkromnou spoločnosťou, ktorej sa podaril komerčný nákladný let k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

firma, ktorá sa zameriava na vývoj vesmírnych technológií od nosných systémov až po kozmické lode. Stala sa prvou súkromnou spoločnosťou, ktorej sa podaril komerčný nákladný let k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Tesla Motors: výrobca luxusných elektrických áut. V roku 2008 začal dodávať športový model Tesla Roadster, v júni tohto roku začali dodávať luxusný sedan Tesla Model S.

Space Exploration Ba Technologies Corporation alebo skrátene SpaceX založil Musk v roku 2002. Majetok, ktorý zarobil na internetovom platobnom systéme PayPal vložil do svojej predstavy, že ľudia sa musia vrátiť do vesmíru.

A nesmie to byť len dobiehanie minulých úspechov, údržbárske misie či opakovanie víťazstiev aj prehier našich predchodcov.

No ako dobrý biznismen bol tiež realista a vedel, že celý tento sen musí odštartovať čímsi naozaj uchopiteľným. A začať treba s tým, že vláde, teda NASA musí ponúknuť lacnejšiu a podstatne efektívnejšiu verziu vesmírneho cestovania.

Po desaťročí vývoja a množstve testov sa nimi stali nosná raketa Falcon 9 s nákladnou kozmickou loďou Dragon. Sú v súčasnosti jediným americkým spôsobom, ako na vesmírnu stanicu dopraviť aspoň náklad.

„Vždy sa kozmickej stanici môže stať čosi hrozné," hovorí o prípravách podľa magazínu Popular Mechanics Musk. „Môžu sa zraniť ľudia vo vnútri. Takže sme museli urobiť milión simulácií a rovnako tak urobila NASA."

SpaceX sa to podarilo. V máji firme vyšiel zásadný testovací let, tento týždeň zaparkovala na obežnej dráhe našej planéty prvá riadna, komerčná nákladná misia.

Americký úrad si ich zatiaľ objednal dvanásť a zaplatí za ne viac ako jeden a pol miliardy dolárov. To sú pritom náklady zhruba na jeden jediný let raketoplánu.

„Myslím, že ľudia si pritom neuvedomujú, že len 12 misií je pre NASA. No my už máme kontrakty na 46."

Dieťa v továrni

Elon Musk sa narodil a vyrástol v Južnej Afrike. Už ako dieťa sníval, že raz odíde do Spojených štátov, kde „sa dajú vykonať veľké vec". Najskôr však študoval na vysokej škole v Kanade, bakalárske tituly z ekonómie a fyziky však získal už v USA. Práve tam sa stretol s myšlienkami vynálezcu, fyzika a trochu nepraktického vizionára Nikolu Teslu.

Musk sa tak rozhodol, že vo svojom živote sa bude venovať trom oblastiam zásadným pre budúcnosť ľudstva. Internetu, vesmíru a ekologickým, obnoviteľným zdrojom energie.

Rok po SpaceX preto založil spoločnosť Tesla Motors a chcel vytvoriť novú generáciu elektrických áut.

„Elon Musk vyzerá ako dieťa, ktoré sa práve prešlo po továrni na hračky," opisoval pred dvomi rokmi magazín Wired podnikateľa, ktorý po firmách Toyota a General Motors získal fabriku, kde sa vyrábajú autá. Tie jeho však nepotrebujú ropu ani klasické čerpacie stanice, stačí im zástrčka do elektriny.

Pri týchto elektromobiloch však neplatí predstava o malom, čudnom mestskom vozidielku.

Jeho prvé auto bolo drahým športovým strojom. Tohtoročný nový model zase luxusným sedanom.

„Ľudia fungujú s predstavou, že elektrické auto musí byť esteticky náročné, nízko výkonné a mať krátky dojazd," dodáva pre Popular Mechanics.

„Nič z toho nemusí byť pravda. Aby nám verili, rozhodli sme sa také autá jednoducho vyrobiť."

Má gule

Netreba zabudnúť, že možno viac než rojko je Musk šikovný obchodník. A aj keď rád rozpráva o veľkých víziách, v konečnom dôsledku sú to vízie, ktoré sa nejakým spôsobom finančne vyplatia.

Vesmírne cestovanie či zásobovanie možno ešte nie je, ale raz zrejme bude veľkým biznisom. Vlastniť roadster od Tesla Motors je zase aj pre boháčov – autá stoja zhruba 110-tisíc dolárov a sú na ne poradovníky - významná imidžová vec.

Firma však už predáva aj súčiastky ďalším výrobcom. A tvrdí, že jej cieľom je zmeniť spôsob, ako ľudia o automobilizme vôbec premýšľajú.

„Ak niečo Elon má, tak sú to gule zo železa,“ napísala o Muskovi na svojom blogu jeho bývalá žena. „A verte, naozaj ich má.“