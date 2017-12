Google dá úvery na inzerciu, chce aj kreditky

Britským podnikateľom, ktorí inzerujú cez jeho službu, požičia Google peniaze na inzeráty.

8. okt 2012 o 20:35 Adam Valček

S úvermi chce internetový gigant expandovať aj do iných krajín.

LONDÝN, BRATISLAVA. Britskí podnikatelia, ktorí inzerujú cez službu AdWords od firmy Google, môžu získať úver na inzerciu.

Internetový gigant im totiž na inzerciu požičia 200 dolárov až 10-tisíc amerických dolárov. Tvrdí to web The Atlantic Wire.

Google úspešne skúšal úverovať podnikateľov už vlani v USA, povedal pre The Financial Times manažér finančných služieb firmy Google Brent Callinicos.

V Európe testuje nový produkt odvčera, no v USA chce ísť ešte ďalej. Podnikateľom plánuje ponúknuť v najbližších týždňoch aj kreditné karty.

U nás zatiaľ nie?

The Financial Times pripomína, že Google takto podporuje vlastný biznis.

Príjmy zo služby AdWords totiž tvoria väčšinu z jeho inzertných príjmov. Tie vlani dosiahli 37 miliárd amerických dolárov.

Google chce úverovanie inzertných poplatkov poskytovať aj v ďalších štátoch, z Veľkej Británie by mal expandovať podľa The Atlantic Wire do ďalších európskych krajín už v najbližších týždňoch.

Či aj na Slovensko, je zatiaľ otázne.

„Testovanie v Británii sa síce začína, no reálna implementácia na Slovensku bude zrejme v dlhšom časovom horizonte,“ povedal Juraj Sasko z agentúry Visibility, ktorá pre klientov rieši aj reklamné kampane cez AdWords od Googlu.

Úver z Amazonu

Zahraničné weby si spájajú novú aktivitu Googlu so stratégiou internetového obchodu Amazon, ktorý plánuje štart úverových produktov.

Chce tak podporiť malých a stredných podnikateľov, ktorí cez Amazon budú predávať svoje produkty.

Tieto rýchle a lacné úvery podľa MercuryNews.com pomôžu predajcom rásť, pretože si budú môcť do skladu kúpiť viac tovaru, ktorý budú rýchlejšie posielať zákazníkom.