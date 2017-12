Za AIDS možno môžu aj baktérie a kvasinky

Publikácie týkajúce sa problematiky AIDS:

Zajac V, Števurková V, Mátelová L, Ujházy E.: Detection of HIV-1 sequences in intestinal bacteria of HIV/AIDS patients. Neuroendocrinology Letters, 2007, 28, 5, 591-595.

Vladimir Zajac, Lenka Matelova, Anna Liskova, Michal Mego, Vladimir Holec, Zuzana Adamcikova, Viola Stevurkova, Andrea Shahum, Vladimir Krcmery. Confirmation of HIV-like sequences in respiratory tract bacteria of Cambodian and Kenyan HIV-positive pediatric patients. Med Sci Monit, 2011; 17(3), 154-158.

Vladimir Zajac, Zuzana Adamcikova, Vladimir Holec, Katarina Hainova, Viola Stevurkova, Lenka Matelova and Vladimir Krcmery: Kapitola v knihe “ Microbes, viruses and parasites in AIDS process“ vyšlo v INTECH, 2011. P. 375-390. - ISBN 978-953-307-601-0.

Zahraničné prednášky:

Vladimir Zajac, Zuzana Adamcikova, Vladimir Holec, Katarina Hainova, Viola Stevurkova, Lenka Wachsmannova: The role of bacteria and yeasts in AIDS. Prednesené na konferencii Modern Medical Forum, Montreal (Kanada), september 7.-8., 2011.

Zajac V., Hainova K., Mego M., Wachsmannova L., Adamcikova Z., Ciernikova S., Stevurkova V. and Krcmery V.: What is the role of bacteria in AIDS? Prednesené na „2nd World Congress on Virology“, Las Vegas (USA), august 20.-23., 2012.

Postery na zahraničných konferenciách:

Zajac V., Mego M., Mokras M., Matelova L., Schreiner A., Stevurkova V., Stanekova D.: „The role of bacteria in cancer and AIDS process“ Wellcome Trust konferencia „ Genomic perspectives to host pathogen interactions“ , Hinxton (UK), september 3.-6, 2008.

Zajac V., Mego M., Wachsmannova L., Adamcikova Z., Holec V., Stevurkova V. and Krcmery V.: Detection of proteins homologous with HIV-1 antigens in bacteria of HIV positive patients“. Wellcome Trust konferencia „Infectious Disease Genomics and Global Health, Cambridge (UK), september 12. -15., 2010.