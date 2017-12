Objektív: Súkromníci letia na vesmírnu stanicu

Predtým to bol iba testovací let. V noci z nedele na pondelok však k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS odštartovala prvá súkromná komerčná nákladná misia.

8. okt 2012 o 8:46





Nebolo to úplne bez problémov, no aj napriek tomu sa súkromnej firme Space X podarilo odštartovať do vesmíru. K vesmírnej stanici tak ponesie nákladná loď Dragon zhruba štyristo kilogramov zásob.

Na obežnej dráhe vesmírne plavidlo zachytia pomocou robotického ramena a následne si ho astronauti pritiahnú ku kozmickej stanici.

NASA si objednal dvanásť takýchto zásobovacích misií a firme za ne zaplatí 1,6 miliardy dolárov.