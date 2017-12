Star Trek a realita? Warpový pohon síce nemáme, no ostatné áno

Po 46 rokoch populárneho sci-fi seriálu je mnoho vynálezov budúcnosti už skutočnosťou.

5. okt 2012 o 12:32 Tomáš Vasilko

Ďalšie sa k nim môžu čoskoro pridať.

Martin Cooper bol na jeseň 1966 šéfinžinierom amerického telekomunikačného gigantu Motorola. Spolu s miliónmi ďalších divákov si so záujmom pozrel jednu z prvých častí nového sci-fi seriálu, ktorý tvorcovia nazvali Star Trek.

Najviac ho zaujalo, že kapitán Kirk mohol na cudzej planéte komunikovať s vesmírnou loďou Enterprise cez vyklápací prístroj. V tom čase si ešte málokto vedel predstaviť bezdrôtový telefón.

„A zrazu kapitán Kirk hovoril do toho komunikátora bez toho, aby vôbec niečo vytočil. Pre nás aj pre celý svet to bola hudba budúcnosti,“ spomínal Cooper v dokumente Ako William Shatner zmenil svet. „A pre mňa sa to stalo aj cieľom.“

O pár rokov neskôr inšpirovaný Star Trekom skonštruoval Martin Cooper prvý mobil. Telefón, ktorý si môžete vziať kdekoľvek so sebou, je dnes bežnou súčasťou života. Zrejme by vznikol aj inak, no seriál jeho vývoj urýchlil.

Práve tento príbeh je klasickým príkladom ako Star Trek - zrejme najznámejší sci-fi seriál s do detailov prepracovaným svetom budúcnosti - inšpiroval vedu. Množstvo vedcov, astronautov či vynálezcov tvrdí, že ich k povolaniu pritiahli práve dobrodružstvá vesmírnej lode Enterprise.

video //www.youtube.com/embed/wN-_VA5HFwM

iPad a PADD

Diváci pôvodného seriálu zo 60. rokov by určite neverili, čo všetko zo sveta Star Treku dokážu za 46 rokov vedci zrealizovať. Jedným z príkladov sú samootváracie dvere.

V budúcnosti Star Treku neexistujú kľučky, dvere sa otvoria samy, keď k nim pristúpi človek. V 60. rokoch to vyzeralo ako svet fantázie. V súčasnosti, aj keď kľučky ešte nevymizli, sú dvere na fotobunku bežnou súčasťou bánk či obchodov.

Rovnako sci-fi musel svojho času vyzerať aj PADD. Pod touto skratkou sa ukrýval Personal Access Display Device. Tento bezdotykový prístroj na čítanie a spracovanie dát bol pre väčšinu ľudí nepredstaviteľný aj začiatkom 90. rokov, keď sa začal objavovať v seriáli Star Trek: Nová generácia (podobné prístroje sa vyskytli aj v pôvodnom seriáli).

„Ak by ste niekomu v 90. rokoch ukázali iPad a povedali mu, že je to technológia z 23. storočia, veril by tomu,“ povedal pre Space.com fyzik Richard Obousy.

Neprešlo ani 20 rokov a tablety či čítačky kníh sú čoraz rozšírenejšie. Predpokladá sa, že tabletov sa v roku 2016 bude predávať viac ako notebookov.

Samozrejme, ich súčasný software ešte nedokáže spracovať zložité fyzikálne analýzy ako v 24. storočí. PADD-y v Star Treku však plnili aj podobnú úlohu ako dnes – zábavu. Napríklad kapitánka vesmírnej lode Voyager Kathryn Janewayová v ňom ako dieťa mala množstvo hier, piesní a príbehov. Teda to, čo dnes voláme mp3 a filmy.

PADDy z budúcnosti (hore) sme už vďaka tabletom a čítačkám dobehli.

Trikordéry

V súčasnosti, často inšpirovaní seriálom, pracujú vedci a rôzni nadšenci na mnohých ďalších veciach zo sveta Star Treku. A nemusia k nim byť tak ďaleko, ako sa môže zdať.

Či už na neznámej planéte alebo na ošetrovni, dôstojníci Hviezdnej flotily musia mať vždy po ruke trikordér. Prístroj podobný mobilu dokázal analyzovať rôzne veci – od fyzikálnych parametrov či zloženia pôdy až po biologické vyšetrenia pacienta.

Aspoň podľa názvu sme trikordér už vymysleli. Mimo iných aj Kanaďan Peter Jansen tvrdí, že skonštruoval prístroj, ktorý dokáže merať atmosferické javy (teplotu, tlak či vlhkosť), elektromagnetické polia či počítať vzdialenosť, polohu či rýchlosť.

Nadácia Qualcomm vyhlásila súťaž Tricordere X PRIZE o desať miliónov dolárov pre toho, kto prvý vymyslí zdravotnícky trikordér. Podľa podmienok musí zachytiť kľúčové zdravotné ukazovatele pacienta a diagnostikovať 15 chorôb.

Nemusí to byť ľahké. Britský profesor Jeremy Nicholson pre BBC povedal, že prístroje, ktoré detekujú niektoré chemické znaky choroby, už existujú, no sú obrovské. „To čo používame v laboratóriu, je veľké asi ako malé auto,“ dodal.

Trikordéry zo Star Treky (hore) a tie uskutočné sa výzorom podobajú. Vlastnosťami však ešte nie.

Univerzálny prekladač

Vulkáni, Klingóni, ľudia, ale aj tie najvzdialenejšie rasy si v Star Treku rozumejú vďaka univerzálnemu prekladaču. Ten dokáže okamžite preložiť takmer všetky cudzie reči.

V istom zmysle ani k tomuto nemusíme byť ďaleko. Microsoft tento rok predstavil svoj univerzálny prekladač. Ide o softvér, ktorý užívateľovi preloží jeho hlasom vetu z angličtiny do troch jazykov, neskôr ich má byť až 26.

Zopakuje dokonca aj akcent či intonáciu. Očakávajú, že by ho mohli využiť ako aplikáciu v mobile najmä turisti, ktorý nevedia jazyk krajiny, ktorú navštívili. Na podobnom prekladači pracuje aj Google.

Pravda, ten v seriáli dokázal ešte niečo, k čomu sa zrejme tak skoro nedostaneme. Stačilo mu pár slov, aby vedel dešifrovať jazyk a prekladať aj reč novej rasy, na ktorú pri svojich cestách hrdinovia narazili.

Holopaluba

Keď si členovia posádky na lodi Enterprise chceli vyhodiť z kopýtka, išli rovno sem. Holopaluba je v 24. storočí simulátor, ktorý vytvorí prostredie aj príbeh, aký len chcete. Simulácia je dokonalá. A ak vypnete bezpečnostné protokoly, môže vás aj zabiť.

V súčasnosti už mnohí pracujú na 3D počítačových hrách. Na univerzite v južnej Kalifornii vytvorili Projekt holopaluba, ktorý ponúka 360-stupňovú virtuálnu realitu.

Užívatelia majú na očiach špeciálne okuliare a skutočne sa cítia, akoby boli súčasťou počítačovej hry. Môžu sa voľne pohybovať po väčšej miestnosti, ich pohyby snímajú prístroje. V jednej z ukážok vidieť, ako šermujú, skáču či strieľajú z diel, akoby boli skutočne súčasťou hry.

video //www.youtube.com/embed/JVXC-A9UxvY

Phasery

Zbrane, ktoré nemusia zabiť, ale iba omráčia útočníka. Phasery, aké používajú v 23. a 24. storočí, vyvíja napríklad americká armáda už desaťročie. Môžu dočasne oslepiť človeka, prípadne mu spôsobiť bolesť, no bez ublíženia.

Tieto zbrane pred dvoma rokmi chceli aj v losangeleskej väznici. Mali ich používať na väzňov najmä počas bitiek. Po zasiahnutí má obeť pocit silného pálenia kože a bolesti, aj keď v skutočnosti mu to neublíži a nezanechá žiadne následky. Po kritike ľudsko-právnych organizácií však nedostali na jej použitie povolenie.

Takisto vojenská verzia tejto zbrane márne čaká na prvú ostrú akciu. Mohli by ju využívať na kontrolu davu, napríklad v počas útokov na veľvyslanectvá, aké sme videli nedávno na Blízkom východe.

Zatiaľ sú drahé a príliš veľké, no jedným z dôvodov, prečo sa tak nestalo, je podľa generálov, ktorých oslovila BBC, aj istý odpor verejnosti. V médiách sa totiž zbraň označovala aj ako „lúč bolesti“.

Startrekovský phaser mal ešte jednu vlastnosť, ktorú zrejme tak skoro neskonštruujeme. Človeka v 23. storočí mohli nielen zabiť, ale aj úplne vypariť. Či sa o takúto zbraň niektorá armáda pokúša, nie je známe.

Skutočné Phasery (dole) ešte armáda nepoužila.

Warpový pohon

Samozrejme, k niektorým kľúčovým veciam startrekovského sveta budúcnosti sme ešte ďaleko. Warpový pohon je kľúčový - vďaka nemu mohli ľudia budúcnosti letieť na cudzie planéty a objavovať nové svety. Súčasní vedci hovoria, že teoreticky možný je. Ale prakticky sme ešte len na začiatku.

„Warpové motory v blízkej budúcnosti nevytvoríme. Je to stále divoká myšlienka,“ povedal pre Scientific American pred troma rokmi Lawrence Krauss. Americký teoretický fyzik napísal v roku 1995 knihu Fyzika Star Treku, kde uvažoval, čo z fantázie scenáristov možné je a čo nie.

Idea warpovej rýchlosti, pri ktorej loď ohýba priestor a tak sa pohybuje rýchlejšie ako svetlo bez toho, aby porušila teóriu relativity, je podľa neho v princípe možná. Systém je však natoľko zložitý a vyžadoval by také množstvo energie, že sa jej zrejme nedočkáme ani do roku 2063. Vtedy pokorili ľudia prvýkrát rýchlosť svetla v startrekovom svete a zoznámili sa s prvými mimozemšťanmi.

Rovnako zostáva (a asi aj dlho zostane) iba sci-fi aj transportovanie ľudí. V seriáli tento princíp, keď sa telo človeka rozloží na atómy a znova sa zloží na inom mieste, vymysleli preto, aby nemuseli nakrúcať drahé scény s pristávaním raketoplánov.

Európski vedci minulý rok zlomili rekord, keď dokázali teleportovať fotón na vzdialenosť 143 kilometrov. Stále sme však veľmi ďaleko od toho, aby sme premiestňovali veci, nehovoriac o človeku.

Každopádne do 23. a 24, storočia, keď sa odohráva dej Star Treku, zostáva ešte dosť času. A pokroky v oblasti vedy za 46 rokov od prvej časti seriálu ukázali, že budúcnosť môže byť bližšie, ako vyzerá.