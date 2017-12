Apple si chráni nový konektor, bojuje proti lacnému príslušenstvu

Technologická spoločnosť chce vytiahnuť viac peňazí od zákazníkov za jej originálne príslušenstvo.

Nový konektor od Applu je inteligentný, dokáže overiť originalitu príslušenstva. Technologická spoločnosť tým chce vytiahnuť viac peňazí od zákazníkov za jej originálne príslušenstvo.

NEW YORK, BRATISLAVA. Nový 8-pinový konektor od Apple, ktorý firma predstavila s príchodom nového iPhonu a iPodov, nie je iba ústretovou cestou ku komfortu zákazníkov.

Obsahuje autorizačný čip, ktorý pomáha overiť pravosť pripojeného príslušenstva.

Cieľom je vytlačiť z trhu lacných ázijských výrobcov, ktorí za zlomok ceny originálu ponúkajú káble a príslušenstvo pre doterajšie mobilné zariadenia od Apple.

Tie používajú už niekoľko generácií 30-pinový konektor, ktorý neobsahuje bariéry komplikujúce jeho výrobu.

Konkurenti sa dohodli na microUSB

Kým európski výrobcovia mobilov sa dohodli na spoločnom konektore aby spotrebiteľom zjednodušili používanie a odbremenili spoločnosť od nepotrebného elektronického odpadu, Apple sa rozhodlo vydať cestou nových tržieb.

Staré príslušenstvo možno k novým zariadeniam pripojiť iba prostredníctvom nie veľmi vydarenej redukcie, ktorú si zákazníci musia zakúpiť za 30 dolárov.

Za 19 dolárov ponúka Apple redukciu na miniUSB konektor. Spotrebitelia sa môžu rozhodnúť aj pre príslušenstvo nové, ktoré vyrábajú v rámci licencovaného programu Made for iPhone rôzne firmy.

Aj dvadsaťkrát drahší než predchodca

„Čínski výrobcovia pracujú na klone nového konektora, bude to však pre nich tvrdý oriešok. Nebude to také jednoduché a lacné ako pri predchádzajúcom 30-pinovom.“ povedal zástupca spoločnosti Double Helix Cables.

Kým starý konektor možno v Ázii získať za veľkoobchodnú cenu vo výške 30 centov, nový konektor môže vyjsť na 3 až 8 dolárov.

Je to, ako by vás výrobca nezmyselne obmedzoval exotickou koncovkou napájacieho kábla aj napriek tomu, že existuje svetovo uznávaný štandard, ktorý rešpektujú všetci ostatní. Iba pre to, aby mohol stáť originál mnohonásobne viac ako rovnaký produkt od iného výrobcu.

