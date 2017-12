Samsung začne predávať tablet s pripojiteľnou klávesnicou

Novým tabletom chce Samsung konkurovať očakávanému Surface od Microsoftu, predávať sa začne koncom mesiaca.

5. okt 2012 o 7:50 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Samsung rozšíri ponuku tabletov o model, na ktorom pobeží operačný systém Windows RT. Svojim zákazníkom tak bude môcť ponúknuť tablety s trojicou operačných systémov – Android, Windows 8 a Windows RT.

Nový Samsung Ativ Tab bude mať 10,1-palcový multidotykový displej s HD rozlíšením, 1,5-gigahertzový, dvojjadrový procesor a 64-gigabajtové úložisko. Vybavený bude WiFi rozhraním, bluetooth modulom, HDMI výstupom, NFC čítačkou a USB rozhraniami.

Vo výbave je aj 5-megapixelový fotoaparát s LED bleskom a 1.9-megapixelová webkamera pre videohovory. Konektivita pre mobilné siete chýba. Vyhotovenie je navlas rovnaké, ako pri nedávno ohlásených tabletoch, na ktorých pobeží Windows 8.

Samsung Ativ Tab má byť konkurenciou pre Surface od Microsoftu, ktorý by sa mal dostať do predaja koncom tohto mesiaca. Aj keď viacerí analytici upozorňujú na to, že systém Windows RT nie je úplne pripravený osloviť zákazníkov, výrobcovia to asi vidia inak.

Samsung pred niekoľkými dňami predstavil dvojicu tabletov Ativ Smart PC a Ativ Smart PC Pro určených pre operačný systém Windows 8. Oba majú výbavu potrebnú pre mobilné dátové spojenie v 3G a 4G sieťach.

Samsung novinkami rozšíril svoje úspešné portfólio androidových tabletov Galaxy Tab.

Informoval o tom server Cnet.com.