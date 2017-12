Pred rokom zomrel spoluzakladateľ Apple Computer Steve Jobs

Vo veku 56 rokov zomrel pred rokom v Kalifornii spoluzakladateľ americkej technologickej spoločnosti Apple Computer Steve Jobs. Skonal 5. októbra 2011 v Palo Alto v USA. Trpel na rakovinu pankreasu.

4. okt 2012 o 10:00 TASR

Palo Alto/Bratislava 4. októbra (TASR) - Steve Jobs sa narodil 24. februára 1955 v americkom San Franciscu. Mal jeden týždeň, keď sa dostal k adoptívnym rodičom, jeho biologická matka nebola vydatá. Počas strednej školy navštevoval lekcie pre študentov v spoločnosti Hewlett Packard Company v Palo Alto. Tu sa zoznámil so Stevom Wozniakom, s ktorým neskôr navštevoval Homebrew Computer Club. Začal pracovať v spoločnosti Atari pri tvorbe počítačových hier. Navštívil Indiu, odkiaľ sa vrátil s oholenou hlavou a v tradičnom indickom odeve, pripravený opäť pracovať pre Atari.

Spoločnosť Apple Computer založil Steve Jobs so Stevom Wozniakom v roku 1976, päť rokov predtým, ako IBM uviedol na trh prvý osobný počítač. Prvým produktom novej spoločnosti bola počítačová sada. Keď ich Apple I začal predávať, bol to jediný osobný počítač, ktorý mal plne zostavenú základnú dosku a dal sa použiť rovno po vyložení zo škatule, stačilo pripojiť monitor a klávesnicu. V roku 1977 predstavili mikropočítač Apple II. Nebol to síce prvý osobný počítač, ale možno začiatok počítačovej revolúcie, pretože model Apple II oslovil nielen inžinierov, ale aj obyčajných ľudí. V roku 1984 prišli s Macintoshom, prvým komerčne úspešným počítačom s grafickým používateľským rozhraním.

Vnútorný boj o moc vo firme prinútil Jobsa opustiť Apple Computer. Vrátil sa do firmy v roku 1996, keď Apple Computer prebrala firmu NeXT, firmu, ktorú založil. Jobs opäť prevzal vedenie v spoločnosti a zaznamenával jeden úspech za druhým. Najprv s modelom iMac, potom s novým operačným systémom MacOS X, hudobným prehrávačom iPod a portálom pre sťahovanie hudby iTunes. Aj so svojou spoločnosťou na produkciu kreslených filmov Pixar, ktorú prebrala spoločnosť Disney, zosobňuje digitálnu zábavu.

V auguste 2004 sa Steve Jobs podrobil operačnému zákroku, v rámci ktorého mu z podžalúdkovej žľazy odstránili rakovinový nádor. V novembri 2007 Jobsa označil magazín Fortune za najvplyvnejšiu osobnosť vo svete podnikania. Podľa magazínu práve Jobs prevrátil naruby podnikanie minimálne v piatich oblastiach: počítače, Hollywood, hudobná produkcia, predaj a mobilné telefóny. V decembri 2008 sa Steve Jobs vytratil z očí verejnosti, neohlásene však vystúpil počas špeciálneho podujatia firmy zameraného na predstavenie noviniek produktovej línie prehrávačov iPod v septembri 2009. V apríli 2010 sa ocitol v rebríčku najvplyvnejších ľudí na svete amerického časopisu Time už po piatykrát.

V auguste 2011 rezignoval na svoju funkciu hlavného výkonného riaditeľa spoločnosti Apple Computer. Kvôli bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom nepracoval už od 17. januára 2011.

Steve Jobs bol ženatý od roku 1991, s manželkou mal tri deti. Jeho prvý potomok z iného vzťahu sa narodil v roku 1978.

Zámer postaviť pamätník zakladateľa spoločnosti Apple Computer ohlásili v roku 2012 mestá Petrohrad v Rusku a ukrajinská Odesa.