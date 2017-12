Súd zamietol žalobu Orange

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že Okresný súd Bratislava II dnes zamietol návrh spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ktorým sa domáhala určenia, že TÚ SR je TÚ SR podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

3. okt 2012 o 14:05 TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Podľa súdu Orange nepreukázal existenciu stavu jeho právnej neistoty, a teda ani možnosť jej odstránenia touto určovacou žalobou. Súd poukázal na to, že medzi Orange a TÚ SR neexistuje spor, obaja tvrdia, že TÚ SR je TÚ SR podľa nového zákona. Súd návrh pre nedostatok naliehavého právneho záujmu zamietol.

Podľa vyjadrenia zástupcu Orange absenciou klauzuly v zákone "úrad podľa doterajších predpisov je úradom podľa tohto zákona" nastal stav právnej neistoty. TÚ SR uviedol, že vydal podľa tohto zákona už niekoľko tisíc rozhodnutí, viedol konania pred Najvyšším súdom SR a ani jeden subjekt nespochybnil jeho legitímnosť. Pri tvorbe zákona bola diskutovaná otázka, či je potrebné v prechodných ustanoveniach uviesť vyššie uvedenú klauzulu. Po porade s legislatívnou radou vlády sa rozhodlo, že toto prechodné ustanovenie zákon obsahovať nebude. Legislatívna rada vysvetlila, že spomínané prechodné ustanovenie v predchádzajúcom zákone vyplývalo z momentálnej situácie. V tom čase nastali zmeny v samotnom TÚ SR a to predovšetkým pokiaľ išlo o jeho pôsobnosť a samostatnosť. Orange uviedol, že má naliehavý právny záujem, aby bolo autoritou súdu určené, že TÚ SR je TÚ SR podľa zákona. Orange má pritom za to, že to tak je. Ďalej uviedol, že je to ich názor a nie je pravda, že by žalovali štát, alebo boli v spore s TÚ SR. Podľa Orange aj v novej právnej úprave je zachovaná kontinuita s TÚ SR podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

Informáciu TASR poskytol hovorca TÚ SR Roman Vavro.