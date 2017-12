Austrálsku Veľkú koralovú bariéru napadli hviezdice

Pokrytie koralov do desiatich rokov klesne podľa vedcov o päť až desať percent.

1. okt 2012 o 14:16 TASR

SYDNEY. Veľkú koralovú bariéru v Austrálii napadol druh hviezdic s priemerom vyše jedného metra, ktorý polovicu svojho života trávi pojedaním koralov, informovali dnes vedci.

Popredná turistická atrakcia v Austrálii prišla za posledných 27 rokov o polovicu svojich koralov, pričom 42 percent z nich má na svedomí práve hviezdica Acanthaster planci, známa ako tŕňová koruna. V Queenslande na ďalekom severe to dnes povedali vedci z Austrálskeho inštitútu námorných vied.

Viac ako hviezdice poškodzujú koraly už iba búrky, najmä tropické cyklóny (48 percent), zodpovednosť za zvyšných desať percent úbytku koralov má takzvané bielenie: keď príliš stúpne teplota vody, riasy, ktoré dodávajú útesom ich pestré farby, opustia svojho hostiteľa.

"Je to veľký dôvod na priamu akciu s cieľom zredukovať populáciu hviezdic a zamedziť ďalšej strate koralov," uviedli experti v článku, ktorý vyšiel v periodiku akadémie vied Proceedings of the National Academy of Sciences.

Konštatovali, že pokrytie koralmi by sa rozrástlo o takmer jedno percento ročne, ak by nebolo hviezdic tŕňovej koruny. Každá samička tohto druhu dokáže v jedinom rozmnožovacom cykle vyprodukovať 60 miliónov vajec.

Veľká koralová bariéra sa tiahne 2600 kilometrov pozdĺž pobrežia Austrálie. Ročne ju navštívia dva milióny turistov a poskytuje tak zamestnanie v cestovnom ruchu desaťtisícom ľudí.

Tím expertov realizoval počas 27 rokov 2258 zisťovaní stavu na 214 miestach. Pripustil aj možnosť, že úbytok koralov sa mohol začať dlho predtým, ako v roku 1985 začali svoj projekt.

Vedci povedali, že zlepšenie kvality vody v prípade zredukovania odpadu z hnojív a pesticídov na farmách na východnom pobreží by spomalil pochod hviezdic živiacich sa na koraloch.

Varovali tiež, že pokrytie koralov do desiatich rokov klesne o päť až desať percent, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok v ich ochrane pred búrkami, hviezdicami a tzv. bielením.

Zdroj: DPA