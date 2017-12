V obrazoch: rady na iPhone 5, vtáčik s nákladom

Vietnamskí študenti sa prihlasujú v internetovej kaviarni na Facebook, ktorý je z ich mobilov kvôli hanojskému firewallu nedostupný. Facebook a Twitter im dáva slobodný priestor v ktorom nájdu informácie, ktoré sa do štátnych médii pre cenzúru nedostanú. (AP Photo/Na Son Nguyen.)

Tom Butler z firmy Lenovo predstavuje v San Fanciscu nový tablet. Vznikol v spolupráci s Intelom pre operačný systém Windows 8. Na predvianočnom trhu by sa mala objaviť záplava zariadení tohto druhu. (AP Photo/Ben Margot)

Tim Neil z Research In Motion rozpráva o architektúre Blackberry 10 na konferencii v Toronte. Aj keď sa firma na trhoch neustále topí a klesá ku dnu, je to o čosi lepšie ako odhadovali analytici. (AP Photo/The Canadian Press, Aaron Vincent Elkaim, File)

Beckman Institute pri University of Illinois vyvinul elektronický obvod, ktorý sa pôsobením vody po naplánovanom čase začne rozpadať. Uplatnenie nájde v senzoroch pre medicínu v implantátoch, ktoré nebude potrebné z tela odstraňovať. (AP Photo/Science, Beckman Institute, University of Illinois)

Vtáča s nezvyčajným plecniakom na chrbte. Zariadenie s GPS lokátorom a fotosenzorom umožňuje ornitológom sledovať proces migrácie. (AP Photo/University of British Columbia via The Canadian Press)