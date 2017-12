Slováci sú na stope dobyvateľov Egypta

Teória veľkých skokov nefunguje

„Pamiatky Egypta sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva,“ hovorí egyptológ Jozef hudec, spoluzakladateľ nadácie Aigyptos. V Egypte vedie slovenské práce na vykopávkach v Tell el-Retábí.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň na vykopávkach?

Závisí od mesiaca a je vcelku prozaický. V auguste sa už dá pracovať od pol šiestej, takže vstávame o pol piatej. Dáme si ľahké raňajky a naložíme dôležité súčasti výstroja, ktoré nenechávame na lokalite. Asi za pol hodinu sa presunieme autom z Ismailíje, kde bývame, na Tell el-Retábí. Tam nás už čaká predák Alí s miestnymi robotníkmi. Rozdelíme im prácu, kontrolujeme priebeh výkopov, zameriavame, popisujeme, kreslíme a evidujeme nálezy. Po štyroch hodinách máme prestávku, dáme si desiatu. Spravidla sú to miestne támeje (chlebové placky so zeleninovými „fašírkami“), turši (nakladaná zelenina) a čaj, resp. voda.

Kedy sa výskum v teréne končí?

Končíme o druhej, keď už horúčava začína byť nepríjemná. Za prítomnosti egyptského inšpektora, ktorý s nami spravidla aj býva, naložíme drobné nálezy a keramiku z celého dňa do auta a odvezieme ich so sebou do Ismailíje. Tam sa naobedujeme a dáme si siestu. Okolo piatej - šiestej večer začína druhá smena – dokumentovanie nálezov a tvorba databáz. Dlhšie ako do desiatej to spravidla nikto nevydrží ...

Aký vplyv mala revolúcia v Egypte na váš výskum? Zmenia sa podmienky archeológov s Mursího vládou?

Minulý rok sme prichádzali do Egypta plní napätia, pod dojmom mediálnych informácií o kardinálnych zmenách. Teória veľkých skokov však nefunguje. Na Tell el-Retábí nás vítali tí istí priateľskí ľudia. Rabovania pamiatkových lokalít, múzeí a skladov sa našej lokality chvalabohu netýkali.

Zmeny neprebehli ani na úradoch?

Isté zmeny bolo badať v Najvyššej pamiatkovej rade, čo je štátna organizácia s viac ako 50-tisíc zamestnancami. Za éry exprezidenta Mubáraka spadala pod ministerstvo kultúry. V januári 2011 sa však jej generálny tajomník Zahí Hawáss stal štátnym ministrom pre pamiatkové záležitosti. Odvtedy sa štatút a postavenie egyptskej pamiatkovej starostlivosti viackrát zmenili. Po vymenovaní novej vlády v auguste 2012 zostal štátnym ministrom pre pamiatkové záležitosti Dr. Mohamed Ibrahím Alí Saíd, profesor archeológie na univerzite Ajn Šams. Okruhy, ktoré prezentoval ako priority svojho úradu sú dôležité a prinášajú pozitívne očakávania.

Koľko zo starého Egypta už dnes poznáme?

Pamiatky na území Egypta sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Traduje sa, že doteraz je odkrytých iba asi 40 % pamiatok. Egyptskí kolegovia preto oceňujú medzinárodnú pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva, najmä pred dôsledkami ekonomických aktivít a populačného rastu. Dôkazom je aj náš výskum na Tell el-Retábí. V uplynulých rokoch preukázali pamiatky svoj ekonomický potenciál aj v rozvoji egyptského turistického ruchu. Archeológovia pomáhajú tento potenciál zväčšovať a je preto málo pravdepodobné, že by akákoľvek egyptská vláda chcela v tejto oblasti experimentovať.

Na čom slovenskí vedci pracujú, kto sú a kto tento výskum financuje?

Výskum na Tell el-Retábí je spoločným poľsko-slovenským projektom, ktorý zastrešujú Archeologický ústav Varšavskej univerzity, jej Poľské centrum stredomorskej archeológie v Káhire a slovenská Nadácia Aigyptos. Na poľskej strane je riaditeľom Dr. Slawomír Rzepka, na slovenskej strane ja. Systematický výskum, ktorý sme začínali v roku 2007 sa po dvoch rokoch zmenil na záchranný, vzhľadom na rozširovanie asfaltovej cesty cez tell. Zamerali sme sa preto na obe strany cesty, v zónach predpokladanej deštrukcie. Slovenská časť misie sa sústredila na západnú stranu cesty, kde boli ohrozené zvyšky dvoch mohutných veží zo surovíc, lemujúcich západnú bránu do novoríšskej pevnosti. Podarilo sa nám dohodnúť s egyptskou stranou, že cesta bude rozšírená viac na východ, aby nezničila túto bránu - migdol. Tí, ktorí boli v Luxore a na západnom brehu Nílu navštívili zádušných chrám Ramessa III v Medinet Habu, si určite pamätajú jeho impresívny kamenný vstup. Brána na Tell el-Retábí bola architektonicky veľmi podobná a mala aj rovnakého pôvodcu. Pretože však nebola z kameňa, ale z hlinených tehiel, jej veže boli ešte masívnejšie ako tie luxorské.

Čo plánujete tento rok?

V šiestej sezóne sa chceme sústrediť na západný okraj brány. V minulej sezóne sme pod jej severnou vežou objavili osídlenie zo začiatku Novej ríše, čiže asi 3.500 rokov staré. Jadrom slovenskej časti výskumného týmu sú egyptológovia, ktorí študovali v Prahe a vo Viedni, ale aj klasickí archeológovia z Trnavy, či archeológovia z Bratislavy. Keďže moderný archeologický výskum je multiodborový, spolupracujeme nielen s našimi geofyzikmi a antropológmi, ale aj s odborníkmi z Poľska (keramologička) a Británie (paleo-botanička). V tomto roku nám značne pomáha aj súkromný sektor – slovenská firma Geotronics. O spoluprácu majú záujem aj slovenskí konzervátori a ďalší špecialisti.

Kto výskum platí?

Našu časť výskumu financuje najmä Nadácia Aigyptos a privátne zdroje. Účastníci misie si spravidla hradia z vlastných prostriedkov letenku zo Slovenska do Egypta. S rastúcimi cenami v Egypte sa však budeme musieť poobzerať po posilnení výskumného rozpočtu, avšak zo strany štátnych zdrojov sa pomocná ruka zatiaľ nečrtá.

Čo je najvýznamnejším objavom, ktorý ste vy alebo vaši slovenskí kolegovia v Egypte urobili?

Najväčšiu hádanku na Retábi pre nás zatiaľ predstavuje tzv. Čierny dom, stavba z čiernych tehiel. V minulej sezóne sme v nej našli viacero druhov surovín na výrobu kozmetických prípravkov a farbív, časti kozmetických nádob, ale tiež veľkú bronzovú dýku a sopečnú pemzu. Interpretácie domu sú preto rôzne. Budova sa naviac nachádzala mimo doteraz známych novoríšskych hradieb a priamo na jej ruinách stál o cca 300 rokov mladší migdol Ramessa III ...

Spomína sa Tell el-Retábí v Biblii?

Lokalita Tell el-Retábí je viacerými egyptológmi považovaná za biblický Pitom. Na lokalite sa totiž asi pred sto rokmi našli kamenné bloky z chrámu, na ktorých faraón Ramesse II obetuje bohu Atumovi. Predpokladá sa preto, že na lokalite stál Atumov chrám, čiže Per-Atum, z čoho sa mohol skomoliť resp. vyvinúť názov Pitom. Našim zámerom je tiež zistiť, či sú na lokalite nálezy so Strednej ríše, spred 4.000 rokov. Podľa nich by bolo možné zistiť, či bol Retábí súčasťou tzv. Vládcových múrov. Čitatelia ich môžu poznať z dávneho príbehu o Sinuhetovi. Zatiaľ najstaršia odkrytá vrstva je však „iba“ z hyksóskej doby, čiže je o 200 – 500 rokov mladšia. Doteraz bolo odkrytých 17 hrobov, pri ich dokumentácii sa nám hodili skúsenosti viacerých členov misie z rakúskeho výskumu na Tell el-Dab´a. V nadchádzajúcej sezóne plánujeme zistiť, či pohrebisko pokra-čovalo viac na západ od pevnosti.

Tomáš Prokopčák