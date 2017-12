EÚ chce sledovať všetku komunikáciu

Európska únia prichádza s návrhom na uvoľnenie zákonov o ochrane dát, čo by umožnilo sledovať a zaznamenávať všetky e-maily, faxy či telefonáty z mobilných sietí a uchovávať tieto informácie najmenej sedem rokov.

14. jún 2001 o 9:35 (tba)

Ak chce dnes polícia v niektorej z členských krajín EÚ čítať e-maily osoby podozrivej z trestného činu, potrebuje na to rovnaké povolenie, ako na odpočúvanie telefonátov. Európska únia však prichádza s návrhom na uvoľnenie zákonov o ochrane dát, čo by umožnilo sledovať a zaznamenávať všetky e-maily, faxy či telefonáty z mobilných sietí a uchovávať tieto informácie najmenej sedem rokov. Vďaka tomu by bolo možné spätne vystopovať tok informácií v prípade podozrenia z porušenia zákona. O iniciatíve informoval internetový server internetnews.com.

Podľa denníka The Guardian sa za návrh zasadzuje najmä Veľká Británia. Tam už v súčasnosti platí kontroverzný zákon, podľa ktorého musia všetci poskytovatelia internetového pripojenia zaznamenávať elektronickú komunikáciu prechádzajúcu cez ich servery a zabezpečiť, aby k nej mala prístup polícia. Súčasná právna úprava v ostatných krajinách EÚ naopak stanovuje maximálnu lehotu, počas ktorej môžu provideri dáta uchovávať - po jej uplynutí musia byť informácie zničené.

Nový návrh Európskej únie v súlade s praxou na britských ostrovoch počíta s tým, že zodpovednosť za zaznamenávanie všetkých dát by ležala na pleciach poskytovateľov služieb - internetových providerov a operátorov mobilných telefónnych sietí. O návrhu bude rozhodovať Európsky parlament a Rada ministrov.