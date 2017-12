Návod, ako sa vyslobodiť z pút. Naj na internete

Potrebujete uniknúť? A chcete vidieť, ako vyzerá umenie z baktérií či ako vyzerala skutočná Alica z krajiny zázrakov? Pozrite si prehľad najkrajších vecí na internete.

29. sep 2012 o 10:00 Ivana Drobná

Its tactical

Na internete toho nájdete veľa. Skôr by mohlo byť zaujímavé zistiť, čo sa tam nenachádza. O tom ako sa vyslobodiť z „SK pásky“ píšu a ukazujú chlapci z Its tactical.

Úchvatné medúzy

English Russia máme vážne radi. Napríklad aj kvôli týmto fantastickým fotkám medúz, ktoré priam hypnotizujú.

Bakteriálne umenie

Umenie je v nejakej podobe všade. Ak sa vedci nudia a majú trochu invencie, skúšajú preniesť fotografie do Petriho misiek. Hovoríme o Zacharym Copferovi.

Mračno

Nie všetky mraky sú daždivé. Tento je iný. Vyrobený z množstva žiariviek, ktoré môžu návštevníci inštalácie voľne rozsvecovať a zhasínať - a tak meniť jeho vzhľad. Caitlind Brown a Wayne Garrett ich tam nainštalovali 6-tisíc.

Autographer

Predstavte si, že by ste mali pri sebe neustále vlastného fotografa, ktorý by dokumentoval váš bežný život. Teraz si takého môžete zaobstarať. Volá sa Autographer a vytvára snímky priamo z vášho krku.

Lezecká stena doma

My vieme, teraz je in behanie a čas dozrie i na crossfit. No minulý rok bolo trendy lezenie. Pre tých, ktorí to s ním mysleli viac ako šport na dva albumy fotiek na Facebooku, tu je takáto možnosť domáceho tréningu.

Alica

Takto vyzerala malá Alice Liddel (1852 – 1934), podľa ktorej nazval Lewis Carrol svoju postavu v jeho najznámejšej knihe Alica v krajine zázrakov.