Thajské fabriky obnovili výrobu diskov

Trvalo takmer rok, kým firmy obnovili výrobné závody. Teraz očakávajú rekordný odbyt.

28. sep 2012 o 8:27 Milan Gigel

Trvalo takmer rok, kým firmy obnovili výrobné závody. Teraz očakávajú rekordný odbyt.

EL SEGUNDO, BRATISLAVA. Necelý rok po rozsiahlych záplavách v Thajsku začínajú fabriky pracovať na plný výkon. S príchodom nového operačného systému od Microsoftu sa totiž očakáva výrazne vyšší dopyt po diskoch.

Výroba sa utlmila kvôli prírodným živlom v novembri, čo sa prejavilo na miernom náraste cien pamäťových zariadení. Obzvlášť pri hybridných modeloch, ktoré popri magnetickom záznamovom médiu používajú aj polovodičové čipy.

V posledných týždňoch výrobné kapacity vynovených výrobných liniek presiahli minuloročné limity. Firmy pri odstraňovaní škôd modernizovali, aby dokázali vykryť narastajúci dopyt odberateľov.

Analytici z IHS iSuppli predpovedajú rekordný dopyt, ktorý súvisí s uvedením systému Windows 8 na predvianočný trh. Ten zvýši dopyt po nových notebookoch a tabletoch. Obzvlášť v radoch domácich spotrebiteľov.

Očakáva sa, že v roku 2012 predá počítačový priemysel v zariadeniach až 524 miliónov pevných diskov. To je viac ako kedykoľvek v minulosti. Rastúci trend by mal pretrvať až do roku 2016, kedy analytici kalkulujú s 575 miliónmi predaných diskov.

Informoval o tom list Twice.