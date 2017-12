K Zemi letí nová superkométa

Na konci budúceho roku by sme mohli zažiť prelet kométy, ktorá bude jasnejšia ako Mesiac.

27. sep 2012 o 14:06 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bola to rutina. Vitalij Nevski a Artijom Novičonok kontrolovali nové údaje z takmer polmetrového ruského prístroja Santel, jedného z viacerých zariadení miestnej Medzinárodnej optickej vedeckej siete.

V ich dátach sa zrazu ukázal čudný objekt, nejasná, na prvý pohľad úplne nezaujímavá bodka. Bez šikovných astronomických prístrojov by ste ju ani nevideli, keďže v súčasnosti žiari asi stotisíckrát slabšie ako najslabšie hviezdy viditeľné voľným okom.

Lenže potom prišli výsledky prepočítavajúce dráhu. Nie je to iba nejaká obyčajná bodka. Je to kométa, ktorá v súčasnosti letí kdesi za Jupiterom. A smeruje k našej planéte, preletí okolo, stočí sa okolo Slnka a bude pokračovať ďalej.

Toto kozmické teleso sa na budúci rok môže stať najjasnejšou kométou, akú ktokoľvek z nás zažije. Kométa ISON, odborne C/2012 S1 môže dokonca na prelome novembra a decembra žiariť jasnejšie ako Mesiac.

Predvídať veľa nevieme

Kométy sú zvláštne vesmírne objekty. Zmes ľadu, skál, zmrznutých plynov, metánu, oxidu uhličitého, amoniaku či prachu sa raz za čas vydá z Oortovho mraku na úplnom konci slnečnej sústavy smerom k našej hviezde.

Fakty Kométa ISON Objav kométy s oficiálnym menom C/2012 S1 zverejnili v utorok. Momentálne sa nachádza za Jupiterom. V novembri 2013 ju uvidíme voľným okom.

Niekedy sa tieto objekty dostanú do kolízneho kurzu s niektorou z planét či niektorým z mesiacov - a v roku 1994 sme takmer v priamom prenose mohli sledovať slávny náraz ohromnej kométy Shoemaker-Levy 9 do Jupitera.

Kométa ISON je iná a odborníci sa domnievajú, že k Slnku po výstrednej parabolickej dráhe smeruje zrejme po prvý raz.

Veľa však o nej nevieme - azda len to, že určite nesmeruje na našu planétu, ktorú minie zhruba s polovičnou vzdialenosťou, aká je medzi Slnkom a Zemou. V skutočnosti však nevieme ani to, ako veľmi bude kométa jasná, alebo to, či prelet okolo našej hviezdy prežije.

„V najlepšom prípade bude táto kométa veľká a jasná,“ hovorí pre Discovery News Karl Battams z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír. „A obehne Slnko budúci november. Bude extrémne jasná - možno s negatívnou magnitúdou - a viditeľná voľným okom.“

Vedci však zdôrazňujú, že v prípade komét sa toho dá len veľmi málo predvídať. Obzvlášť, ak sa k hviezde blížia prvýkrát a ešte neprešli podobným „záťažovým“ testom.

Kométy sú ako mačky

ISON nebude jedinou kométou, ktorú budúci rok uvidíme. Už v marci by mohli na južnej hemisfére pozorovať iný objekt, ISON však uvidíme aj na Slovensku. Ak budeme mať šťastie a teleso sa ešte predtým nerozpadne.

„Predpovedať, akú bude mať kométa jasnosť, je ako hádať víťaza bejzbalu,“ píše na svojom blogu astronóm Bill Gray zo Saganovej Planetárnej spoločnosti.

„Myslím že to bol práve David Levy, ktorý povedal, že s kométami je to ako s mačkami: Majú chvosty a robia si, čo len chcú.“