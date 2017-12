Nový iPhone už neurčuje trendy

Po iPhone 5 si budú môcť ísť slovenskí záujemcovia do predajní operátorov 28. septembra.

26. sep 2012 o 0:16 Matúš Paculík

Je ľahší, väčší, drahší a svet si z neho robí posmech pre nepodarené mapy. Aj napriek tomu si ho za prvý týždeň kúpilo už päť miliónov ľudí.

Prvý iPhone uvedený po smrti Steva Jobsa sprevádzajú súdne spory a posmech pre nevydarené mapy.

iPhone 5 je vybavený množstvom nových funkcií a technológií. Má konečne väčší displej, dokáže pracovať aj v sieti štvrtej generácie, lepšie fotí a procesor navrhli priamo v Appli.

Koniec revolúcie

iPhone 5 Rodný list Procesor Apple A6 s taktom 1,2 GHz.

3-jadrový grafický čip.

Gigabajt operačnej pamäte.

16 až 64 GB užívateľskej pamäte podľa modelu.

4-palcový displej s rozlíšením 640 x 1136 bodov,

8 MPx fotoaparát s lepšou svetelnosťou ako iPhone 4S,

nanoSIM karta

Na Slovensku sa začne oficiálne predávať 28. septembra.

O predajnom úspechu niet pochýb, pretože fanúšikovia mu zostávajú naďalej verní. iPhone 5 už však neurčuje trendy ako po minulé roky.

Dnes už má LTE – sieť štvrtej generácie – množstvo prémiových smartfónov, rozlíšenie displeja iPhone tiež nemá najvyššie a nový typ konektora kupujúcich skôr vystrašil.

Technologickou zaujímavosťou je čip A6, ktorý bol navrhnutý priamo v Appli. Jeho výkon je dvojnásobný v aplikáciách aj v hrách, kde grafická časť dosahuje výkon nového iPadu.

Novinkou je zmena displeja, konkrétne jeho uhlopriečky a pomeru strán. Pri štyroch palcoch je 640×1136 bodov rovnako jemných ako v predchádzajúcom modeli.

Prispôsobiť sa mu budú musieť všetky aplikácie a hry, ktoré boli vyvíjané pre predchádzajúce modely. V iPhone 5 tak zo začiatku nebude využitá celá obrazovka.

Menšia váha prekvapí

Základný dizajn nového iPhonu sa výrazne neodlišuje od jeho predchodcov. Ovládacie prvky ostali na svojich miestach vrátane typického tlačidla pod displejom.

Zásadnou zmenou sú väčšie rozmery a menšia hmotnosť. Prístroj narástol do výšky skoro o deväť milimetrov, no stále sa pohodlne vmestí do vrecka nohavíc. Hrubý je len 7,6 milimetra.

Hmotnosť sa znížila zo 140 na 112 gramov, zachovaná zostala kvalita materiálov a vynikajúce spracovanie. Kombinácia skla a hliníka pôsobí stále luxusne.

Menšia hmotnosť však zmiatla Američanov, ktorým sa teraz nový iPhone zdá náchylnejší na poškodenie.

Ihneď po začatí predaja ho niekoľkí otestovali pádom na zem. Nový iPhone však obstál prekvapivo dobre, keď bežný pád na ňom zanechal len drobné škrabance.

Mapy sú katastrofou

S novým iPhonom Apple predstavil aj novú verziu svojho operačného systému iOS 6.

Prináša vyše 200 noviniek a zlepšení vrátane nových máp vytvorených priamo v Appli.

Tie po rokoch nahradili dovtedy používané Google mapy. Novinka si okamžite vyslúžila kritiku za množstvo nepresností a nízky detail satelitných máp v mnohých, hlavne európskych mestách.

Lákadlom tu má byť 3D zobrazenie miest a povrchu. Veľké metropoly sú pripravené precízne, zvyšok sveta je plný chýb. Apple sľubuje zlepšenie a svoj tím sa snaží rozšíriť o pracovníkov z konkurenčného Googlu.

Prvý bez Jobsa

Kritici Applu využili chyby nového telefónu na pripomenutie, že bez Steva Jobsa to už nie je ono. Netýka sa to len spomínaných máp.

Farebná nejednotnosť používateľského rozhrania je typická skôr pre skoršie verzie Androidu a lepšie na tom je aj slabo rozšírený Windows Phone.

Používateľom sa nepáči ani nový App Store či menší konektor (k nabíjačke), ku ktorému si našťastie možno dokúpiť redukciu.

Starý konektor používala firma už deväť rokov, nový typ sa začne postupne objavovať vo všetkých nových zariadeniach. Zatiaľ je jeho rýchlosť limitovaná na USB 2.0.

iPhone 5 je aj napriek tomu stále nadpriemerne vybaveným smartfónom, schopným osloviť veľké množstvo používateľov.

Má rýchly a odladený systém, prehľadné používateľské rozhranie a vývojári aplikácií ho aj naďalej berú ako najdôležitejší smartfón na trhu.