India má lacný tablet, stojí 50 eur

Univerzity čakajú na dodávku tabletov s mobilným internetom. Majú naštartovať technickú mobilizáciu krajiny.

25. sep 2012 o 11:05 Milan Gigel

DILLÍ, BRATISLAVA. Lacný 7-palcový tablet s Androidom smeruje z výrobných liniek do indických univerzít. Do konca mesiaca sa počíta s dodávkou prvej vyrobenej série do škôl, aby študenti preverili jeho kvality.

Aakash UbiSlate 7C má gigahertzový procesor Cortex A8, 7-palcový dotykový displej s rozlíšením 800x480 zobrazovacích bodov a VGA kameru na videokonferencie. Android vo verzii 2.3 obsluhuje 256 megabajtov operačnej pamäte a 2-gigabajtové úložisko. To je možné pamäťovou kartou rozšíriť o 32 gigabajtov.

Tablet vydrží na jedno nabitie pracovať 180 minút a k internetu sa pripojí pomocou WiFi alebo GPRS.

Tablet je vybavený technológiou hlasového ovládania, ktorá je podobná hlasovej asistentke Siri od Apple. To má zjednodušiť jeho používanie.

Za tabletom stojí mobilný poskytovateľ firma DataWind, ktorá k tabletom ponúka aj 2-gigabajtový dátový balíček konektivity na báze mesačného predplatného vo výške 1,41 eura. Do limitu sa vtesná približne 25 e-mailov, prezretie 25 stránok, 2 minúty streamovaného videa a 15 minút internetových telefonátov denne.

Samotný tablet s rezistívnym dotykovým displejom stojí 50 eur, s multidotykovým kapacitným 62. Pripravovaná je aj verzia pre okrajové oblasti, ktorá bude vybavená solárnym panelom namiesto nabíjačky.

Dostupný je aj obal so zabudovanou klávesnicou, ktorá tablet premení na jednoduchý notebook.

Nový tablet je súčasťou programu pre digitálnu revitalizáciu krajiny, ktorá si od technológií sľubuje zlepšenie vzdelávania a občianskej vybavenosti.

Bližšie detaily prináša web výrobcu www.ubislate.com/index.html.