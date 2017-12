Fotoaparát pripnutý na oblečení zdokumentuje váš život

Sleduje čo sa deje okolo vás a zachytí na fotografiách všetky zaujímavé momenty. Bez klikania na spúšť.

25. sep 2012 o 9:45 Milan Gigel

OXFORD, BRATISLAVA. Ak si nepamätáte čo ste robili včera, pred týždňom alebo dvoma rokmi, odpoveď na vaše otázky nájde Autographer. Fotoaparát so senzorovou samospúšťou vo veľkosti USB kľúča fotografuje všetko, čo sa deje okolo vás.

Netradičné zariadenie od oxfordského výrobcu OMG Life číha na vrecku vašej bundy, aby senzormi sledovalo okolitý svet. Zaznamenáva GPS koordináty vašich pohybov, meria zmenu okolitého osvetlenia, sleduje vibrácie, teplotu, zmenu magnetického poľa a pohyb v zornom poli infračerveného snímača, aby vystriehol momenty, ktoré stoja za zvečnenie.

Je to, ako by ste mali so sebou fotoreportéra, ktorý so širokouhlým objektívom so 136-stupňovým zorným uhlom zaznamenáva momenty, o ktorých si myslí že by vás neskôr mohli zaujať.

Fotoaparát má 5-megapixelový snímač pracujúci aj pri slabom osvetlení a 8 gigabajtov zabudovanej pamäte, ktorá postačí na dva týždne digitálnych záznamov. Batériu je potrebné nabíjať každé dva dni.

Každá fotografia má v hlavičke zapísané údaje zo senzorov, aby pomocou nich bolo možné v spomienkovom softvéri vyhľadávať všetky podobné. Pre jednoduchý prenos dát do počítača a mobilu slúži bluetooth rozhranie, cez ktoré možno obsah pamäte pravidelne vyprázdniť.

S 58-gramovou hmotnosťou nie je tento fotografický kolibrík žiadnou príťažou. Vývojári sľubujú záujemcom nové skúsenosti a odlišný pohľad na ich každodenný život. Autographer by mohol byť nápomocný aj tým, čo majú problémy s krátkodobou pamäťou.

Správanie zariadenia možno ovplyvniť viacerými nastaveniami, ktoré ho dokážu udržať na uzde, aby vás nezaplavil väčším množstvom fotografií, aké dokážete spracovať.

Novinka sa začne v Británii predávať v priebehu novembra za 399 libier.