Na ľudí útočí nový vírus podobný SARS

Genetici objavili novú nákazu, ktorá sa podobá na smrtiaci vírus. Zatiaľ zabila dvoch ľudí.

24. sep 2012 o 17:33 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Spočiatku pripomína chrípku. Máte vysokú teplotu, ste unavení, bolí vás hlava. Neskôr sa pridá kašeľ a niekedy zápal pľúc. Ochorenie, ktorého príčinou je zákerný vírus, môže spôsobiť smrť.

Akútny respiračný syndróm, prezývaný tiež SARS, zabil v roku 2002 osem stoviek ľudí. Teraz vedci objavili novú verziu nákazy. Má na svedomí najmenej dve obete. Prvou bol muž zo Saudskej Arábie, druhú potvrdili v Londýne - je ňou katarský občan, ktorého do Británie priviezli.

„Toto je nový typ koronavírusu a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je v procese získavania informácií,“ hovorí podľa Reuters WHO. „Potom určíme dôsledky pre zdravie verejnosti.“

Genetici, ktorí skúmali nákazu, tvrdia, že takýto typ koronavírusu sa dosiaľ u človeka neobjavil. Odborníci zdôrazňujú, že na paniku je priskoro a keby sme nemali dnešné technológie, mutáciu by sme si nevšimli.

„Zostal by som ostražitý, no okamžite by som sa neznepokojoval,“ zdôrazňuje aj Peter Openshaw, riaditeľ britského Centra pre respiračné ochorenia. „Oveľa horšie by bolo, keby sme mali dôkazy prenosu z človeka na človeka.“