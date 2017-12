Ježišova žena môže byť podvod

Papyrus, ktorý hovorí o Ježišovej žene, môže byť podvrh. Myslia si to niektorí odborníci.

24. sep 2012 o 17:25 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Podobná reakcia sa dala očakávať. Cirkev bude kauzu ignorovať, odborníci sa budú vášnivo hádať o pravosti údajného textu a široká verejnosť bude žartovať o domnelej Ježišovej žene.

Minulý týždeň predstavila harvardská profesorka Karen Kingová na odbornej konferencii v Ríme papyrus, ktorý vyvolal senzáciu. Drobný fragment, na ktorom sa nachádza osem neúplných riadkov, má hovoriť o Márii, Ježišovej žene či snahe urobiť z nej učeníčku.

Vedci sa teraz sporia, či papyrus nie je podvrh a či o texte mala americká historička hovoriť ešte predtým, ako sa skončili všetky testy a vyšla odborná štúdia.

Moderný podvrh?

Záhadný kúsok s textom by mal pochádzať zo štvrtého storočia a z ešte staršieho gréckeho textu ho do koptčiny prepísal amatér, ktorý poriadne neovládal koptský jazyk.

Fakty Ježišova žena Papyrus údajne zo štvrtého storočia obsahuje frázu „Ježiš im povedal: Moja žena“. Má to byť prepis gréckeho textu z 2. storočia. Majiteľ papyrusu je neznámy. Fragment čaká ďalšia analýza.

Niektorí odborníci na Nový zákon si však myslia, že to je skôr dôkaz nešikovného moderného falšovania.

„Povedal by som, že je to podvrh,“ hovorí pre Washington Post Alin Suciu, odborník na staré papyrusy z Hamburskej univerzity. „Nevyzerá to autenticky, ak to porovnáme s inými kúskami koptských papyrusov zo štvrtého storočia.“

Autenticitu papyrusu však Kingovej potvrdili iní špecialisti na staré rukopisy. Teraz chce jej tím preskúmať chemické zloženie atramentu, ktorý ukáže, či súhlasí s látkami, aké sa v tých časoch používali.

Zlé delenie

Francis Watson z Durhamskej univerzity si tiež myslí, že fragment s textom je podvrh. Neznámy falšovateľ pritom mohol čiastočne vychádzať z apokryfného Evanjelia podľa Tomáša, zopakoval však nedokonalosti, ktoré v tomto nekánonickom texte zostali.

V minulosti sa totiž slová v koptských spisoch nedelili pomlčkou a v starých spisoch sa bežne stávalo, že bývali v strede prerušené.

Takto prerušené slovo je aj v Tomášovom evanjeliu, úplne rovnako však aj v Kingovej papyruse. Watson tvrdí, že je nepravdepodobné, aby bola rovnaká fráza rovnako rozdelená náhodou. Nevylučuje však možnosť, že takáto koláž vznikla už vo štvrtom storočí.

Odkiaľ pochádza?

„Je to očividne dôležitý nález,“ zdôrazňuje pre New York Times Carl Holladay, expert na Nový zákon z Emoryho univerzity. „No okolnosti, za ktorých sa objavili, od akademikov vyžadujú, aby boli naozaj opatrní.“

Karen Kingovej papyrus ukázal dosiaľ neznámy zberateľ, ktorý tvrdí, že malý kúsok spolu s ďalšími rukopismi získal z Nemecka. Predchádzajúci majiteľ ho mal nájsť vo východnej časti dnes zjednotenej krajiny.