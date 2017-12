V Bratislave sa stretli nádeje svetovej vedy

Študenti z celého sveta predvedú svoje projekty. Súťaž je prístupná aj pre verejnosť.

23. sep 2012 o 0:00 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave sa začala súťaž Európskej únie (EÚ) pre mladých vedcov EUCYS. V priestoroch výstaviska Incheba bude v rámci nej prezentovať svoje vedecké projekty a objavy 123 mladých vedcov z 37 štátov sveta.

Hneď po slávnostnom otvorení sa začala samotná súťaž, v ktorej mladí vedci prezentujú celkovo 83 vedeckých projektov.

Popri vedcoch napríklad z USA, Kanady či Nového Zélandu predstavia svoje projekty aj traja slovenskí stredoškoláci - Peter Horváth, Rebecca Lilla Hassanová a Tibor Porubän.

Byť súčasťou tímu

Predseda SAV Jaromír Pastorek účastníkom súťaže zaželal, aby sa im podarilo byť súčasťou veľkého výskumnom tímu a participovať na veľkom vedeckom objave. "V tom by mala pomáhať aj slovenská veda," uviedol Pastorek.

Pastorek tiež dostal otázku, či je lepšie mať vo výskumných tímoch viac žien alebo mužov. "Nevidím žiadny rozdiel vo vedcoch mužoch a vedkyniach ženách. Ide vždy o dobrú atmosféru v laboratóriu," zdôraznil predseda SAV.

Talentovaným výskumníkom takisto pripomenul, že najvyššou motiváciou pre vedca je robiť vedu pre ľudí tak, aby pomáhala ľuďom.

Pre verejnosť

Súťaž potrvá do stredy 26. septembra a je prístupná verejnosti. Návštevníci tu budú môcť vidieť aj jedinečnú výstavu pod názvom The World of Science and Technology.

Súťaž pre mladých vedcov vyhlásila Európska únia v roku 1989 s úmyslom motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka.

Odvtedy sa každý rok stretávajú mladí výskumníci vo veku od 14 do 21 rokov, aby prezentovali svoju prácu.