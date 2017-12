Apple v Nemecku prehral spor so Samsungom a Motorolou o patentové práva

Americká spoločnosť Apple prehrala v Nemecku súdny spor o dva patenty s juhokórejským koncernom Samsung a firmou Motorola Mobility, ktorú vlastní internetový vyhľadávač Google.

21. sep 2012 o 15:27 TASR

Mannheim 21. septembra (TASR) -

Súd v Mannheim rozhodol, že Samsung a Motorola neporušili patentové práva Apple v súvislosti s dizajnom a technológiou použitou pri dotykovom displeji inteligentných mobilných telefónov iPhone.

Odborníci sa obávali, že ak by súd rozhodol v prospech Apple, malo by to obrovský vplyv na celé odvetvie výroby inteligentných telefónov. Samsung vo svojom vyhlásení verdikt nemeckého súdu uvítal a Motorola sa k nemu zatiaľ nevyjadrila.

Informovala o tom agentúra Reuters.