Ušetrite tisícky za softvér: kancelárske balíky zadarmo

Microsoft Office je dobrý softvér - a dôkazom je nielen skutočnosť, že na rozdiel od ostatných programov Microsoftu sa o ňom nešíria nijaké škodoradostné vtipy a veselé historky.

14. jún 2001 o 0:00

Programy, ktoré sú jeho súčasťou, ponúkajú obrovské množstvo pokročilých funkcií a pritom ich obsluhu zvládne aj úplný začiatočník - to je zriedkavá kombinácia, ktorá zabezpečila Microsoftu obrovský úspech. Mnohí síce tvrdia, že o dominantnú pozíciu Office sa v Microsofte zaslúžilo skôr marketingové oddelenie, než programátori, v každom prípade sa najmä textový editor Word, tabuľkový procesor Excel a softvér na vytváranie prezentácií PowePoint stali vo svojich kategóriách všeobecne akceptovaným štandardom.

Bill Gates však nezarába svoje miliardy dolárov v kasíne. Cena jednotlivých verzií Office je taká vysoká, že na domáci počítač si program u nás nekúpi prakticky nikto, najmä keď je inštalácia nelegálnej kópie taká jednoduchá a takmer bez rizika. Za licenciu na niekoľko počítačov do firmy by už mal drobný podnikateľ zaplatiť desaťtisíce korún. Keď ho Microsoft v reklamnej kampani ešte ubezpečí, že používanie nelegálneho softvéru je zločin, za ktorý môže ísť do väzenia, prichádza ten správny čas na zmenu značky softvéru.

Ak ku svojej práci nutne potrebujete slovenský korektor preklepov alebo najpokročilejšie funkcie balíka kancelárskych programov (napríklad „online spoluprácu“), musíte si kúpiť Office. Ak však chcete jednoducho napísať text, vytvoriť tabuľku alebo upraviť obrázok, je zbytočné platiť za komplexnosť, ktorú nikdy nevyužijete.

Viaceré firmy už dnes ponúkajú zadarmo kancelárske balíky, ktoré sa dokážu vo väčšine oblastí Office vyrovnať, niektoré funkcie zvládnu dokonca lepšie.

Väčšina programov pritom kopíruje zaužívané ovládacie prvky - klávesové skratky či ikony - Microsoftu, a preto netrvá dlho, kým si na nový softvér zvyknete. Problémom už nie je ani kompatibilita - všetky balíky podporujú formáty Microsoftu ako Doc či Xls. Všetky konkurenčné balíky zároveň zaberajú oveľa menej miesta na pevnom disku i v pamäti: ak má inštalačný balík najlacnejšieho MS Office Standard 539 megabajtov (verzia Premium ešte dvakrát viac), inštalácia StarOffice zaberá 7-krát menej miesta a 602 Pro PC Suite sa zmestí do 14 megabajtov veľkého inštalačného súboru. Väčšinu bezplatných programov si môžete stiahnuť z internetu alebo za symbolický poplatok objednať na CD.

Ak používate Microsoft Office a nezaplatili ste zaň, je to protizákonné. Ak za Office platíte a v skutočnosti ho nepotrebujete, nie je to rozumné. TOMÁŠ BELLA

