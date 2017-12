Tehotné ženy by mali jesť orechy

Dánski vedci tvrdia, že konzumácia orechov počas tehotenstva znižuje riziko alergií a astmy.

18. sep 2012 o 14:48 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Dánski vedci už vedia, ako bojovať proti alergiám detí. Tvrdia, že matky by mali počas tehotenstva jesť orechy. Zistili, že konzumácia orechov máva na dojčatá ochranný účinok.

Deti, ktorých matky počas tehotenstva jedli arašidy alebo iné orechy, bývali menej náchylné na alergie v porovnaní s deťmi, ktorých matky sa počas tehotenstva orechom vyhýbali.

Vedci skúmali viac ako 60-tisíc matiek od začiatku ich tehotenstva až do siedmeho roku dieťaťa. Konzumácia orechov znížila riziko astmy o jednu štvrtinu do 18 mesiacov dieťaťa a približne o tretinu do siedmeho roku dieťaťa.

„Zistili sme, že príjem arašidov a iných orechov raz alebo viackrát za týždeň počas tehotenstva znižuje riziko alergických ochorení v detskom veku,“ povedala podľa denníka Daily Telegraph Ekaterina Maslová zo Štátneho inštitútu pre séra v Kodani.

Ich štúdia v magazíne Journal of Allergy and Clinical Immunology môže vyvrátiť predsudok, že potraviny, ktoré obsahujú orechy, sú pre deti nebezpečné. Otázne však naďalej zostáva, či sa astma u detí neobjaví až po siedmom roku dieťaťa.