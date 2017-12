Sú na Marse stopy života?

Vesmírne vozidlo našlo na Marse záhadné guľôčky. Podobné vedci považujú za stopy po živote.

17. sep 2012 o 16:22 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Sú to drobné okrúhle útvary, niektoré akoby prasknuté, veľké pár milimetrov. Na prvý pohľad nevyzerajú vôbec pútavo, skôr ako ďalšia geologická záhada, ktorú čiastočne zavial piesok.

No táto sa od dávnejších nálezov líši. Nielenže leží na Marse, má aj iné zloženie a štruktúru. Vesmírne vozidlo Opportunity tak podľa vedcov z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) narazilo na najväčšiu záhadu svojej misie.

Výnimočný objav

Pôvodne malo Opportunity skúmať Mars iba tri mesiace. Šikovný rover veľký ako pojazdný nákupný kôš však putuje už viac ako osem rokov a prehľadáva svoje okolie.

Opportunity Rover pristál na Marse v januári v roku 2004.

Misia mala pôvodne trvať tri mesiace.

Vozidlo skúma skaly a pôdu a hľadá stopy po dávnej kvapalnej vode.

Už pred rokmi spolu so svojím sesterským vozidlom Spirit objavili malé kamenné štruktúry, ktorým dali vedci prezývku čučoriedky. Tie nové na okraji krátera Endeavour sú však zvláštne.

„Toto je jeden z najvýnimočnejších objavov celej misie,“ hovorí v tlačovom vyhlásení NASA o nových záberoch z mikroskopu Steve Squyres, šéfvyskumník misie.



„Majú inú koncentráciu, inú štruktúru, majú iné zloženie. Takže, máme tu prekrásnu geologickú hádanku - a niekoľko pracovných hypotéz. Žiadnu nepreferujeme.“

Podobné štruktúry majú zväčša pevný železitý obal a vnútri sa ukrýva pieskovité vnútro.

Prvé z nich sondy našli už v roku 2004 a podľa odborníkov ukazujú, že v dávnej minulosti bol náš planetárny sused vlhkým miestom. Niektorí vedci si však myslia, že takéto objekty znamenajú podstatne viac.

Dávne mikróby?

Odborníci zo Západoaustrálskej a Nebraskej univerzity v štúdii magazínu Geology tvrdia, že podobné čučoriedky nemohli napríklad na Zemi vzniknúť bez pričinenia živých organizmov. Podľa nich by takéto objekty nevytvorili bežné chemické reakcie, prítomné museli byť mikróby.

To by malo platiť aj pre Mars - čiže podobné útvary neznamenajú len vlhkú minulosť planéty, ale dokonca život. Najväčším úspechom vozidla Opportunity by tak nemuselo byť to, že práve teraz objavil nové záhadné útvary. Ale možno to, že teraz i v minulosti našiel pozostatky po existencii mimozemského života.