Umelci úplne zlikvidovali kvety. Naj na internete

Kvety, ktoré sa úplne rozpadli, zabudnuté mesto plné piesku aj botanická záhrada vo vlakovej stanici. Pozrite si náš prehľad najkrajších vecí na internete.

15. sep 2012 o 10:00 Ivana Drobná

Kvety „napadrť“

Živé kvety verzus tekutý dusík. Potom už len rozbiť a odfotiť. Má to istú poetiku aj krásu.

Piesok v obývačke

V jednom filme sa z hlavného hrdinu neustále sypal piesok – za chvíľu ho mal plný byt. V púšti Namib (juhozápadná časť Angoly) existuje takéto mesto duchov. Kedysi tam boli diamantové bane, teraz mestečko požiera púšť.

3D divadlo pohybujúcich sa stien

Na prvý pohľad inštalácia pôsobí ako mapping, no ide naozaj o štruktúru prepracovaných motorov, ktoré pohybujú jednotlivými kusmi steny. Túto prezentáciu si pripravila automobilka Hyundai pre výstavu v Kórei. Pod názvom Hyper-Matrix pripravila projekt skupina média umelcov J o n p a s a n g.

Botanická záhrada

Obvykle sa stavajú botanické záhrady ako samostatné komplexy za mestom. V Madride to poňali inak. Postavili botanickú záhradu priamo na vlakovej stanici, čím vytvorili fantastickú relaxačnú zónu, na ktorú sa chodia pozerať nielen cestujúci.

Nový koncept bicykla

Je to vlastne bicykel? Nemá to pedále, ani sedadlo, zato veľkú rámcovú konštrukciu so závesným systémom. Tento nový produkt nazývajú aj flinstonovský bicykel. Nemecký dizajnéri Tom Hambrock a Juri Spetter mu dali meno Fliz.

Víno s humorom

Aj takéto originálne zátky si viete urobiť priamo doma zo starých trofejí. My si vieme predstaviť aj variantu s postavičkami z Kinder vajíčok.

Kerouackovo dielo v schéme

Spisovateľa a básnika „Jacka“ Kerouacka asi netreba predstavovať. Jeho najznámejšie dielo Na ceste sa podarilo vďaka počítaču preniesť do formy infografiky. A takto jeho dielo pretvorila Stefanie Posavec z Colorada.