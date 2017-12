Američania sa lúčili s Neilom Armstrongom

Astronauti aj široká verejnosť sa rozlúčili s prvým človekom, ktorý kráčal po mesačnom povrchu.

14. sep 2012 o 0:00 TASR

WASHINGTON, BRATISLAVA. Američania sa lúčili so zosnulým Neilom Armstrongom, prvým človekom, ktorý kráčal po Mesiaci.

Vplyvné osobnosti Washingtonu, priekopníci vesmíru a bežní ľudia zaplnili Washingtonskú národnú katedrálu, kde prebiehala verejná ekumenická bohoslužba za veľmi uzavreto žijúceho astronauta.

Armstrong, ktorý zomrel 25. augusta vo veku 82 rokov, urobil prvé malé, ale významné kroky na Mesiaci v júli 1969.

Kolegovia z posádky letu Apollo 11 Buzz Aldrin a Michael Collins, ktorí s ním pristáli ako prví na Mesiaci, a tiež astronaut kozmickej lode Mercury John Glenn sa nachádzali medzi 2500 smútočnými hosťami na omši.

Sedeli v prvom rade sedadiel v kostole, v ktorého farebných sklenených oknách je umiestnený kameň z Mesiaca. Astronauti posádky Apolla 11 ho venovali katedrále v roku 1974.

Astronauti aj Kennedyho prejav

Na smútočnej omši mali podľa plánu zaznieť aj pasáže z prejavu Johna F. Kennedyho spred 50 rokov o tom, prečo Amerika posiela astronautov na Mesiac.

So spomienkami na Armstronga sa v príhovore podelili takisto astronauti Collins a Eugene Cernan, ktorý má slovenský pôvod.

"Zase nám predvádzaš cestu ku hviezdam," povedal v smútočnom príhovore Cernan, posledný človek, ktorý kráčal po Mesiaci. "Letíš nebom do závratných výšok za hranice, za ktoré sa už ani anjeli neodvážia ísť, a konečne môžeš natiahnuť ruku a dotknúť sa tváre Boha," dodal.

Po Cernanových slovách nasledovala pieseň Franka Sinatru "Fly Me To The Moon" v podaní speváčky Diany Krallovej.

Šéf NASA (amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír) a bývalý astronaut Charles Bolden povedal, že Armstronga "vyniesla nad hviezdy jeho pokora a odvaha". Bolden prečítal aj list od prezidenta Baracka Obamu: "Stopa, ktorú zanechal na povrchu Mesiaca, je rovnako veľká, ako výnimočný dojem, ktorý zanechal na bežných Američanoch."

Armstrong zanechal dedičstvo - nezabudnuteľné prvé kroky človeka po povrchu Mesiaca. Pozemšťania na celom svete ich mohli sledovať doma naživo v televízii a počuť jeho dnes už nesmrteľné slová: "Je to malý krok pre človeka, veľký skok pre ľudstvo."

Tri hodiny na Mesiaci

Armstrong velil historickému pristátiu vesmírnej lode Apollo 11 na Mesiaci 20. júla 1969.

Neil Armstrong a Aldrin strávili chôdzou po povrchu Mesiaca takmer tri hodiny a umiestnili tam pamätnú dosku s nápisom: "Tu ľudia z planéty Zem prvýkrát položili nohu na Mesiac. Júl 1969 n.l. Prišli v mieri v mene celého ľudstva".

Armstronga i jeho kolegov z posádky Apollo 11 Collinsa aj Aldrina po pristátí na Mesiaci privítali doma ako národných hrdinov. Armstrong sa však snažil viesť život v ústraní.

Pred poslednou misiou na Mesiaci v roku 1972 kráčalo celkovo po jeho povrchu 12 amerických astronautov.

Zdroj: Associated Press, DPA