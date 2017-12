V kozme môže byť viac života

Planét s prípadným životom môže byť podstatne viac. Mikróby sú totiž oveľa odolnejšie.

13. sep 2012 o 16:44 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to pekný, na prvý pohľad usporiadaný systém. Planéty krúžia takmer v rovine, po nie veľmi výstredných dráhach - celá naša slnečné sústava má matematickú krásu. No aj keď sme si to dlho mysleli, na podobné pravidlá musíme zabudnúť.

Objavy cudzích svetov nám ukázali, že planéty nemusia byť rozčlenené na väčšie a menšie. A svoje materské slnká môžu obiehať po oveľa exotickejších dráhach, než aké pozorujeme v našom planetárnom systéme.

Astronómovia však teraz hovoria, že ani to nemusí byť prekážkou mimozemskému životu. Navyše, možno sme ho nehľadali správne a priveľmi sme zúžili jeho výskyt.

Odolné mikróby

Dohoda je relatívne jednoduchá. Myslíme si, že jednou z nevyhnutných podmienok prípadného života je tečúca voda.

Miesta, ktoré sú veľmi teplé alebo veľmi chladné, nie sú na život vhodné. No planéty, ktoré celý čas obiehajú v správnej vzdialenosti od svojich hviezd, môžu ležať v obývateľnej zóne. To neznamená, že tam ktosi žije. Znamená to, že na ich povrchu by mohla jestvovať kvapalná voda.

Niektorí vedci si myslia, že tento prístup nie je správny. Stačí sa pozrieť na rozmanitosť života na Zemi, ktorý zvláda extrémy. Mikróby by preto mohli prežívať aj na planétach, kde sa prostredie radikálne mení.

„Takéto planéty môžu stráviť nejaký, no nie celý čas v obývateľnej zóne,“ hovorí podľa Phys.org Stephen Kane z NASA. „Môžete mať svet, ktorý sa zahrieva na krátky čas medzi zimami. Aj na Zemi sú organizmy, ktoré zastavia metabolizmus a vydržia.“

Vedec dodáva, že aj život na našej planéte sa vyvinul za nepríjemnejších podmienok, než na Zemi panujú dnes.

Hlboko v zemi

Odborníci zo škótskej Aberdeenskej univerzity tiež tvrdia, že astrobiológovia možno planéty podceňovali. A celú myšlienku obývateľnej zóny by sme mali pri hľadaní mimozemšťanov rozšíriť.

Do úvahy sa totiž nebrali procesy samotných exoplanét - ich schopnosť podporovať život v podzemí. Aj keby bola planéta ďaleko od hviezdy a na povrchu studená a pokrytá ľadom, vnútorné teplo by mohlo pod zemou vytvárať podmienky vhodné pre mikróby.

„Napríklad, na Zemi je významné prostredie pre mikróby aj pod povrchom. A siaha nadol niekoľko kilometrov,“ hovorí pre BBC John Parnell. „A niektorí si myslia, že väčšina života na Zemi môže prebývať práve v hlbokej biosfére.“

Ak by astronómovia brali do úvahy aj mikróby pod povrchom exoplanét, nezvýšila by sa len pravdepodobnosť života vo vesmíre. Zrejme by sme mali aj inak postupovať pri jeho hľadaní.