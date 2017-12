Apple má nové iPody, operačný systém a iTunes

Viac zábavy, výkonu a dokonalejšie previazanie s internetom. To Apple sľubuje v nových zariadeniach.

13. sep 2012 o 7:22 Milan Gigel

Viac zábavy, výkonu a dokonalejšie previazanie s internetom. To všetko sľubuje vo svojich nových zariadeniach Apple.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Apple na stredajšej konferencii v San Fanciscu nepredstavil iba nový mobilný telefón iPhone 5. Ukázal množstvo ďalších noviniek, ktoré by sa mali dostať už na predvianočný trh.

Nové prehrávače iPod sa snažia pritiahnuť pozornosť hráčov, ale aj nenáročných konzumentov cestovnej zábavy.

Prehrávač namiesto mobilu

Ponúknuť atraktívny vreckový prehrávač nie je jednoduché. Na trhu sú už príliš dlho, ich úlohu preberajú mobilné telefóny a tablety, takže ak má čosi osloviť zákazníka, sú to dizajn a nové technológie.

Apple to teraz skúša so siedmou generáciou svojho jednoduchého prehrávača iPod. No neprináša nič, čo by sme nepoznali.

iPod Nano sa vyvinul do formátu, ktorým sa snaží spotrebiteľom zaistiť zábavu na cestách bez toho, aby im odstávali preplnené vrecká.

Je tenký necelých 6 milimetrov, má 2,5-palcový multidotykový displej a na jedno nabitie vydrží dodávať hudbu do slúchadiel celých 30 hodín.

Genius DJ nie je žiadnou novinkou, rovnako ako prehľadná správa skladieb cez iTunes.

Zabudovaný FM tuner má však funkciu, ktorá bývala doménou televízneho vysielania - zastav, pretoč a pusti znova. Zatiaľ to zvládne s pätnástimi minútami živého vysielania.

Bluetooth modul zase odstrihne slúchadlám káble, malý konektor zmenší cestovné príslušenstvo. Nechýbajú ani fitness funkcie, ktoré potešia najmä nadšencov ranného behu v parku. Apple sa zameral aj na prehrávanie videí a prehliadanie fotografií.

Ak sa vám mobil vo vrecku dieťaťa nepáči, iPod Nano ho môže zastúpiť. Bez hier a so 16-gigabajtovým úložiskom stojí 149 dolárov.

iPod Touch dospel

Piata generácia vreckového zábavného centra iPod Touch má uspokojiť tých spotrebiteľov, ktorým predchádzajúci model nestačil. Apple vynovil hardvér pre náročnejšie hry, lepší obraz a kvalitnejšie snímanie. Snaží sa tak držať krok s novým iPhonom.

Tenučký, 6-milimetrový iPod Touch má nový dvojjadrový procesor A5 so sedemnásobným výkonom pri spracovaní grafiky.

So štvorpalcovým Retina displejom, ktorý má rozlíšenie 1135x640 bodov, je to strategické rozhodnutie. Predĺžený tvar displeja má byť zase zárukou toho, že na ovládanie postačí jedna ruka.

S 5-megapixelovým fotoaparátom natáčajúcim videá vo Full HD rozlíšení a HD Face kamerou dostáva iPod výbavu, ktorá konečne má zmysel.

Ak boli ľudia doposiaľ spokojní najmä so zvukom, teraz by mohli dostať aj obsah na pozeranie.

iPod Touch má WiFi pripojenie, Bluetooth 4.0 a funkciu AirPlay, ktorá prenesie multimédiá na akékoľvek iné kompatibilné zariadenie bez kábla. Samozrejmosťou je hlasový asistent Siri.

Nový iPod by mal vydržať 40-hodín pri prehrávaní hudby, menší systémový konektor a vynovený dizajn s uškom na rubovej strane posúvajú zábavné centrum k hranici, kde bude výrobca pri ďalších vynoveniach iba ťažko hľadať atraktívne vylepšenie bez toho, aby ponúkol ešte väčší displej.

Za 32-gigabajtový model bude výrobca na americkom trhu pýtať 299 dolárov.

Lepší zvuk bez príplatku

Všetky nové iPody sú dodávané s novými slúchadlami. To má zrejme vytvoriť u spotrebiteľov dojem, že Apple inovuje.

Doterajšie slúchadlá sa totiž ani nepribližovali k tomu, čo dokázali slúchadlá vyšších tried.

Apple ponúka nový dizajn a tvrdí že aj znejú inak. Očakávať vraj máme hutnejšie hĺbky a čistejší zvuk - aj keď veríme, že isté rezervy ešte zostali.

Očakávaná funkcia tlmenia okolitého ruchu chýba. Cestovatelia tak zrejme budú aj naďalej hľadať riešenia od konkurencie.

Ucelený ekosystém

iTunes vo verzii 11 prichádza s ekosystémom, ktorý vďaka cloudu a synchronizáciám prestáva rozlišovať medzi tým, či sedíte vo vlaku, kancelárii alebo doma pred veľkou obrazovkou.

To by malo pomôcť najmä pri rozpozeranom filme či počúvaní hudby. Už môžete v zábave pokračovať kdekoľvek bez toho, aby ste museli zisťovať, kde ste vlastne skončili.

Softvér prichádza s vynoveným dizajnom, jednotným vzhľadom na všetkých platformách a funkciami pre lepšiu prácu s digitálnym obsahom.

Firma zapracovala aj na marketingu, aby podporila predaj multimédií. Všade kde je to možné, ponúka videá a skladby, ktoré by mohli zaujať. Pre tento účel boli prepracované knižnice aj ponuky.

S novými zariadeniami nový iOS

Apple už dlhšiu dobu pracuje aj na novej verzii operačného systému iOS 6, ktorý zdieľajú tablety, smartfóny a vreckové zábavné centrá.

S ním pribudnú aj novinky, ktoré používateľom zjednodušia používanie zariadení.

Očakávať môžeme nový mapový softvér, silné prepojenie na sociálne siete či vylepšeného hlasového asistenta Siri.

Spýtať sa budete môcť na cestu, nadiktovať bude možné status do Facebooku.

Novinkou je aj chránené úložisko pre digitálne kupóny a lístky, vylepšený prehliadač a poštového klienta, zdieľanie fotografií v cloude či inteligentný tichý režim, ktorý zabráni tomu, aby vás obťažovali kontakty cez mobilnú sieť a internet.

Zaujímavá je aj odpoveď na telefónny hovor odoslaním zvukového odkazu.