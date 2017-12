Deti dostanú tablet za 150 dolárov, obsah môžete kontrolovať

Vďaka novému zariadeniu máte pod kontrolou, čo robia na tablete vaše deti.

12. sep 2012 o 8:44 Matúš Paculík

(Zdroj: Toys R Us)

Tablet pre deti stojí 150 dolárov, hračkárstvo ho začne predávať o mesiac. Za príplatok ho viete kúpiť aj zo Slovenska.

Tablet Tabeo Nový tablet pre deti Je odolný proti pádom a zlému zaobchádzaniu. Má sedempalcový displej a váži len 380 gramov. Rodičia majú plnú kontrolu nad obsahom. Dostupných bude vyše šesťtisíc hier, programov a interaktívnych kníh. Na jedno nabitie vydrží až 10 hodín surfovania na webe. Predávať sa začne koncom októbra za 150 dolárov.

NEW JERSEY, BRATISLAVA. Aj keď Tabeo nie je prvým tabletom pre deti, na trhu sa nemusí stratiť.

Stojí za ním najväčšia americká sieť s hračkami a tovarom pre deti Toys R Us, ktorá chce starostlivých rodičov presvedčiť na pokročilé bezpečnostné funkcie tabletu.

Zo zariadenia sa napríklad nebudú dať stiahnuť aplikácie z obchodu Google Play. Sieť hračkárstiev sa tak snaží zamedziť obsah nevhodný pre deti, na tablete ponúkne vlastný špecializovaný obchod na sťahovanie aplikácií.

Deti chce ochraňovať

Už po uvedení na trhu bude možné cezeň do Tabea stiahnuť nielen hry, ale aj vzdelávacie aplikácie pre deti. Medzi hrami nebude chýbať Angry Birds alebo Cute the Rope.

Zo špecializovaného on-line obchodu si deti alebo ich rodičia môžu stiahnuť ďalšie, pričom v čase uvedenia na trh by ich mslo byť dostupných vyše šesťtisíc.

Na prístup na internet bude zariadenie obsahovať špeciálnu verziu internetového prehliadača, ktorá umožní rodičom plnú kontrolu nad obsahom. Ak by dieťa chcelo obísť bezpečnostnú ochranu a na internet pristupovalo z iného prehliadača, tablet rodičov okamžite upozorní cez e-mail.

Rodičovskú ochranu možno nastaviť až pre osem detí, pričom každé môže mať odlišné povolenia na prístup do internetu. Dajú sa nastaviť rôzne kategórie zobrazenia a aj presný čas prístupu na web.

Pád na zem mu neublíži

Tabeo má po obvode zväčšené okraje tela a doplnkový obal, ktorý ho chráni pri páde na zem. Dizajn nie je výrazne kreatívny a z ponuky detských tabletov nevyčnieva.

Okraje má dostatočne veľké na to, aby ho dieťa mohlo pohodlne uchopiť aj jednou rukou a zbytočne sa nedotýkalo displeja.

Ten má uhlopriečku 7 palcov, s rozlíšením 800 × 480 bodov je vhodný na hranie graficky jednoduchých hier alebo čítanie interaktívnych kníh. Zvýšiť ochranu displeja mohlo sklo Gorilla Glass, no pre zachovanie nízkej ceny ho výrobca nepoužil.

Tabeo má na dnešné pomery priemerný hardvér s jednojadrovým procesorom a gigabajtom operačnej pamäte. Na uloženie hier a ďalšieho obsahu budú dostupné štyri gigabajty pamäte, rozšíriteľnej pomocou SDHC kariet až o dodatočných 32 gigabajtov.

Operačný systém Android 4.0 bude doplnený o podporu technológie Flash a podľa informácií od výrobcu umožní prehrávanie aj videa vo vysokom rozlíšení. Výdrž na jedno nabitie je sedem hodín pri pozeraní filmov a až desať hodín pri prezeraní webu.

Konkurencia je veľká

V cenovej hladine 150 dolárov má aj samotný Toys R Us v ponuke niekoľko tabletov určených pre deti. Zhodne ponúkajú sedempalcovú uhlopriečku, podobný hardvér a ochranu pri pádoch na zem.

Po ohlásení Tabeo tabletu navyše upravili ceny svojich „detských“ tabletov aj ďalší výrobcovia, čím táto novinka ešte pred uvedením na trh stratila jednu zo svojich udávaných výhod - zaujímavú cenu.

Toys R Us chce tablet predávať zatiaľ len vo svojej sieti, konkurencii ho neponúkne. Chce sa tak vyhnúť zákazníkom, ktorí síce zariadenia chcú kúpiť a prídu si ho aj do hračkárstva pozrieť, no nakoniec si tablet objednajú cez web od konkurencie.

U nás len s doplatkom

Toys R Us má okrem Spojených štátov predajne v Austrálii, Japonsku a v niekoľkých európskych krajinách. Slovensku je najbližšie Rakúsko, ale ani tam si nový tablet od amerického hračkárstva zatiaľ nekúpite.

Slováci môžu tablet kúpiť pri návšteve USA alebo využiť služby asistovaného nákupu. Ich najnižšia cena je asi 50 dolárov s dodacou lehotou do dvoch týždňov, no pripraviť sa treba aj na možné platenie cla a DPH pri vyššej cene tovaru.