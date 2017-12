Objektív: Našli najmodrejšiu modrú

Vedci našli saharskú rastlinku, ktorá má vlastnosť zvierat. A je najmodrejšia v celom svete biológie.

11. sep 2012 o 12:38 PNAS, tp

Je to najžiarivejšia, najintenzívnejšia modrá v celom biologickom svete. Napriek tomu plody rastlinky Pollia condensata v sebe nenesú žiaden modrý pigment. Všetko je to prísne fyzikálna hra svetla, vrstiev a odrazu.

P. condensata trochu pripomína čučoriedky. No rastlina rastie v lesoch sub-saharskej Afriky a dôvodom jej modrej farby či dúhových odleskov sú štruktúry v jej epidermálnych bunkách.

V konečnom dôsledku väčšina odráža modré svetlo, niektoré však iné frekvencie zo svetelného spektra. Výsledkom je modrá metalíza, ktorá je jasnejšia než akýkoľvek dosiaľ známy biologický materiál.

Podobný spôsob odrážania svetla bol u rastlín dosiaľ neznámy. Vedci však hovoria, že rastlina je dobrým príkladom paralelnej evolúcie, keď sa pri rôznych druhoch nezávisle na sebe vyvinú rovnaké vlastnosti.

Proceedings of the National Academy of Sciences, doi: 10.1073/pnas.1210105109