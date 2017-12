Arktída urýchli otepľovanie

Topiaci sa ľad v Arktíde je porovnateľný s desaťročiami vypúšťania skleníkových plynov.

6. sep 2012 o 18:04 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Bol to negatívny rekord. Odkedy to dokážeme relatívne presne odmerať, plávalo toto leto v Arktíde najmenej ľadu. Neznamená to len uvoľnenie severných trás pre nákladné lode. Vedci hovoria, že takýto úkaz v konečnom dôsledku zrýchľuje globálne otepľovanie.

V osemdesiatych rokoch pokrýval arktický ľad v lete zhruba dve percentá zemského povrchu. Teraz to však podľa BBC bolo podstatne menej.

„Množstvo ľadu v lete je iba štvrtinou oproti tomu, ako to bolo pred tridsiatimi rokmi,“ hovorí oceánsky fyzik Peter Wadhams z Univerzity v Cambridgei. „A to je len predohra ku konečnému kolapsu.“

Wadhams spolu s kolegami vyrátal, že súčasné roztápanie arktického ľadu sa dá prirovnať k množstvu oxidu uhličitého, ktorý ľudia do atmosféry vypustia za dvadsať rokov.

Dôvodom je, že kým ľad a sneh odrážajú slnečné lúče, pôda či moria pohlcujú túto energiu. A ona v konečnom dôsledku prispieva k otepľovaniu planéty.