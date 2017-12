Emu sú príliš hlúpe na podzemné tunely

Plán na tunely popod diaľnicu odmietli experti. Vtáky emu sú prihlúpe na to, aby ich vedeli použiť.

6. sep 2012 o 18:02 Tomáš Prokopčák

SYDNEY, BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzeral ten plán prijateľne. Austrálsky štát Nový Južný Wales nevyhnutne potrebuje diaľnicu.

A keďže táto diaľnica povedie cez územie tradične obývané miestnymi vtákmi emu, stavitelia vybudujú pre nelietajúce vtáky rozsiahle tunely. Aby sa mohli dostať na druhú stranu cesty.

Teraz však začínaj úrady tento plán opúšťať. Dôvodom sú ochrancovia zvierat, ktorí tvrdia, že emu je jednoducho prihlúpy vták na to, aby sa naučil podchody používať.

„Emu sú veľké vtáky s malými mozočkami,“ hovorí podľa denníka Daily Telegraph Gary White z miestnej organizácie na ochranu vtákov Birdlife Australia.

„Nie sú žiadne dôkazy, že emu niekedy dokázali prejsť podchodom. Navyše, farmári napríklad otvárali svoje brány a pokúšali sa prinútiť ich prejsť. Len päť metrov od nich však emu narazili do plota a nedokázali prísť na to, že niekde je otvor, cez ktorý by mohli vyjsť.“

Odborníci odhadujú, že v oblasti novej diaľnice žije asi 120 zvierat. Ak cesta populáciu rozdelí, prípadne jedince odreže od pastvín či miest rozmnožovania, miestne spoločenstvo zrejme vyhynie.