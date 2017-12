Paušál bez limitov ponúka Telekom podnikateľom za sto eur

Nové paušály pre biznis klientelu začne Telekom ponúkať od 7. septembra. Je ich päť a zhodne obsahujú neobmedzené volania.

6. sep 2012 o 9:10 Matúš Paculík

Ich značenie je založené na hviezdičkách, kde jedna znamená najnižší paušál za necelých 15 eur a päť hviezdičiek je najvyšší paušál s mesačným poplatkom skoro 100 eur.

Majú bohatý základ

Každý program obsahuje neobmedzené volania. Biznis Star* v špičke do siete Telekom od 7. do 19 hodiny, programy Biznis Star** do siete Telekom a od programu Biznis Star*** už platia neobmedzené volania do slovenských sietí. Dva najvyššie programy zároveň obsahujú aj neobmedzené volania do sietí v krajinách EÚ.

Pri prvých dvoch programoch sú obsiahnuté minúty do iných sietí vrátane EÚ (50 pre základný, 150 minút pre vyšší). Pri programe Biznis Star*** má zákazník k dispozícii 250 minút, ktoré zdieľa na volania do iných sietí v EÚ i na príjem hovorov v roamingu.

Neobmedzené hovory Telekom nelimituje ani pravidlami férového používanie, Orange napríklad svoj nekonečný paušál limituje na 250 volaných čísiel mesačne.

Neznamená to, že by Telekom toleroval použitie paušálu v GSM bránach či na zákazníckych linkách. Prehrešky chce riešiť individuálne.

Do EÚ aj neobmedzene

Biznis Star**** už obsahuje neobmedzené volania do sietí v krajinách EÚ, takže 250 minút je určených už iba na príjem v roamingu. Pri najvyššom programe Biznis Star***** sú prichádzajúce hovory neobmedzené.

Každý program obsahuje aj voľné SMS a MMS. Biznis Star* ich má 50, ďalšie dva programy v neobmedzenom množstve do slovenských sietí a dva najvyššie Biznis Star programy do celej Európskej únie. Jedna SMS alebo MMS správa nad rámec balíčka stojí 10 centov.

Neobmedzený internet s limitom

Každý program obsahuje mobilný internet, množstvo predplatených dát je od 100 megabajtov až po neobmedzený variant. Pri ňom je sa po prekročení dvoch gigabajtov znižuje prenosová rýchlosť na 64 kbps.

Pre základné programy je možné si v prípade potreby doobjednať dva balíčky – 500 megabajtov v cene 4,99 eura, prípadne neobmedzený internet za 9,99 eura mesačne.

Program

Biznis Star * ** *** **** ***** Mesačný poplatok 14,99 € 29,99 € 49,99 € 69,99 € 99,99 € Neobmedzené

volania Telekom v špičke Telekom Slovensko celá EÚ celá EÚ Neobmedzené SMS/MMS 50 Slovensko Slovensko celá EÚ celá EÚ Voľné minúty

do SK a EÚ 50 150 250 flat flat Prichádzajúce

hovory v roamingu - - 250 Internet v mobile 100 MB 500 MB flat flat

Zdieľanie dát a bonusy

Novinkou ponuky je možnosť zdieľania dát medzi smartfónom a tabletom, prípadne notebookom. Pri využití tejto ponuky má zákazník k dispozícii okrem dotovaného smartfónu aj tablet alebo notebook za zvýhodnenú cenu.

Ku každému zariadeniu s operačným systémom Android ponúka Telekom ročnú licenciu bezpečnostného softvéru Eset Mobile Security.

Ku každému tabletu kúpenému spolu so zdieľaným mobilným internetom rozdáva ročné predplatné elektronickej verzie časopisu Forbes.