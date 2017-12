Sťahujete cez torrenty? Sledujú vás

5. sep 2012 o 7:06 Milan Gigel

Aj keď patríte medzi tých, ktorí si cez torrent iba príležitostne stiahnu nejakú drobnosť do počítača, váš prehrešok zapisuje minimálne desiatka rôznych organizácií.

LONDÝN, BRATISLAVA. O torrenty je záujem nielen zo strany internetistov, ale aj firiem. Nepretržite zbierajú obrovské množstvo dát v ktorých zaznamenávajú čas, dátum, IP adresy používateľov a identifikáciu každého balíčka dát, ktorý sa objaví v ponuke. Majú tam aj vás.

Odhalil to počas trojročného prieskumu výskumnícky tím z Birminghamskej univerzity, ktorý sledoval svojim softvérom dianie v P2P sieťach.

Obdobné monitorovacie aktivity zaznamenal minimálne pri desiatich subjektoch, ktoré sledovali celé spektrum torrentov.

Žiadny súbor nemôžete cez torrent sťahovať bez toho, aby ste ho neponúkli ostatným záujemcom. To je princíp fungovania P2P siete. Nezáleží na tom, či váš softvér odpovie na prichádzajúce spojenia, alebo nie.

Akonáhle sa v trackeri objaví vaša IP adresa, špehujúce organizácie vás môžu zaznamenať. Spolu s identifikáciou obsahu, ktorý ponúkate.

Horúce tituly, ktoré sa objavili v ponuke trackerov začali organizácie monitorovať v priebehu niekoľkých hodín. Na zaznamenanie tých menej atraktívnych potrebovali viac času.

Počas troch rokov prieskumu sa rýchlosť reakcií príliš nezmenila. Tak ako sa zrýchľovali počítače a softvéry, narastal aj objem ponúkaných dát.

Dáta chcú speňažiť

Pre niektoré z firiem ktoré špehujú používateľov torrentov sú zozbierané dáta cenným marketingovým nástrojom. Podľa dopytu internetistov a ich polohy vedia vyhodnotiť, aký ohlas vyvolali knihy, filmy a hudba na trhu. Z veľkého množstva dát možno vytvárať dôveryhodné modely, ktoré možno využiť v obchode.

Iné firmy zbierajú dáta na to, aby ich ponúkli na predaj spolkom ochraňujúcim autorské práva diel. Zozbierané informácie je možné s pomocou poskytovateľov internetu zosobniť, na zastrašenie internetistov listom či súdnymi spormi.

V zozbieranom množstve dát vidia firmy investíciu do budúcnosti. To čo dnes jednoducho nazbiera softvér bez ich starostlivosti bude možno atraktívne pre speňaženie v nadchádzajúcich rokoch. Je to investícia ako keď Google fotí ulice sveta. Dnes ide o vizuálne mapy, zajtra začne rozoznávať objekty v uliciach, aby toho vedel o svete viac.

Výskumníkom sa podarilo identifikovať iba niektoré z organizácií, ktoré špehujú ponuku torrentov. Bariérou bolo využívanie hostingových služieb, ktoré zakryli identitu firiem.

Upozornila na to britská BBC.