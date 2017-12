Na bezdrôtovom nabíjaní pracujú viacerí

Elektroniku zajtrajška budeme nabíjať bez káblov. Technologické firmy súperia o rozhodujúce prvenstvo na trhu.

3. sep 2012 o 9:10 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Odvážne plány technologických firiem vyzerajú na prvý pohľad ako snaha o upútanie pozornosti. Kto však na trhu prerazí ako prvý s bezdrôtovým nabíjaním elektroniky, ten môže počítať s tučnými tržbami. Spotrebitelia prejavujú o novinku záujem.

V súčasnosti je na trhu v predaji 88 produktov, ktoré využívajú pre nabíjanie elektroniky indukciu.

Kým v nabíjacej podložke alebo stojane je zabudovaná cievka, ktorá do bezprostredného okolia vysiela elektromagnetické pulzy, v puzdre elektroniky sa nachádza prijímacia cievka, ktorá energiu v tesnom kontakte zachytáva.

Nové modely sľubujú viac voľnosti a fungovanie na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.

Bez káblov cez notebook už budúci rok

Spoločnosti Intel a IDT minulý týždeň odhalili svoje plány zabudovať bezdrôtovú nabíjačku v budúcom roku priamo do tela notebookov.

Každý nový mobil, ktorý sa ocitne vedľa notebooku začne čerpať energiu na svoju ďalšiu prevádzku bez toho, aby to musel spotrebiteľ riešiť. Obe firmy vychádzajú z toho, že mobily sa s počítačmi na stoloch stretávajú nepretržite.

Wireless Power Consortium zostavilo v uplynulých rokoch energetický štandard Qi, ktorý sa objavil v desiatkach prémiových tovarov na trhu. Ich zámerom je vytvoriť taký ekosystém, ktorý by z domácností vytlačil klasické nabíjačky nadobro.

Firmy Energizer, Texas Instruments, Verizon, Nokia, RIM, LG a HTC ukázali, ako v praxi ich riešenie vyzerá.

Kompatibilná konkurencia

Ďalšou pracovnou skupinou je Alliance for Wireless Power, za ktorou stoja firmy Samsung a Qualcomm. O tom že urobia všetko pre to aby uspeli, niet pochýb.

Svojimi plánmi oslovila technologické kruhy aj firma Freescale Semiconductor, ktorá avizovala podobne ako IDT lacnú technológiu pre bezdrôtové nabíjanie, ktorá by výrazne nezasiahla do drobnej elektroniky. Kompatibilná je so štandardom Qi.

Život bez káblov je atraktívny. Svedčia o tom mobily, bezdrôtové počítačové príslušenstvo či domáce WiFi siete. Už o niekoľko rokov by sme sa mohli vymotať aj zo spleti napájacích káblov.

Tam kde sa udomácnili akumulátory, tam sa rovnako pevne usadí aj bezdrôtové nabíjanie.