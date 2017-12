Astronauti z ISS takmer zlomili rekord v pobyte vo voľnom vesmíre

31. aug 2012

WASHINGTON. Výstup dvoch astronautov z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do otvoreného vesmíru vo štvrtok neplánovane predĺžili o takmer dve hodiny po problémoch so skrutkami, pre ktoré nestihli vykonať všetky plánované úlohy.

Američanka Suni Williamsová a Japonec Aki Hošide mali uskutočniť viacero potrebných opráv stanice za šesť a pol hodiny, apokon však mimo ISS strávili osem hodín a 17 minút. Išlo o historicky tretí najdlhší výstup do otvoreného vesmíru. Najdlhší, v roku 2001, trval osem hodín a 56 minút, konštatoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Astronauti narazili na sériu ťažkostí pri výmene poškodeného elektrického rozvádzača. Po náročnom uvoľnení zachytávacích skrutiek napakon 100-kilogramové zariadenie premiestnili do skladu, nový rozvádzač sa im však nepodarilo nainštalovať, pretože hlavná upevňovacia skrutka sa zasekla.

Riadiace stredisko napokon astronautov odvolalo späť do ISS. Pre oboch to bolo sklamanie po tom, ako sa so skrutkami natrápili niekoľko hodín - a bezúspešne vyskúšali všetky možné nástroje a postupy.

Úlohu dokončia pri niektorom z ďalších výstupov. Technici budú musieť prísť na to, ako dovtedy napájať prístroje stanice zo zvyšných troch rozvádzačov. Poškodené zariadenie síce rozvádzalo elektrinu, od vlaňajška sa však nedalo ovládať, uviedla NASA.

Dvojici astronautov sa podarilo ukončiť ďalšiu úlohu: presmerovať elektrické káble v rámci príprav na príchod ruského laboratórneho modulu v budúcom roku.

